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Kadınlar ve erkekler: Telefon kullanımı

Lütfi Albayrak

LÜTFİ ALBAYRAK

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Eklenme Tarihi 2 Mayıs 2025

- TELEFONUN KULLANIM SÜRESİ
Kadınlar: Sabah uyanır uyanmaz Instagram'da story turu, ardından WhatsApp dedikodu grubu yoklaması, öğleden sonra Trendyol'da "Sadece bakıyorum" gezintisi.
Telefon yüzde 7: Kalan ömür 14 dakika.
Erkekler: Sabah alarm çaldı mı? Kapattı. Geri yattı.
Öğlen oldu, YouTube'da "En güçlü hayvanlar top 10" videosuna daldı.
Telefon yüzde 70: Ama yine de powerbank arıyor.
- UYGULAMA KULLANIMI
Kadınlar: TikTok, Instagram, Pinterest… Hepsi açık. Aynı anda 18 sohbet, 4 alışveriş sepeti.
Telefon: "Abla azcık bana da zaman ver!"
Erkekler: YouTube'da "Mangal nasıl yakılır?", Google'da "Neden mangal hep erkek işi?", sonra oyun… Telefon: "Yine PUBG açtı bu ya..."
- MESAJLAŞMA TARZI
Kadınlar:
"N'aber? Dün gördüm seni. Bir garip geldin. Neyse boşveeerr"
(20 dakika sonra aynı mesajın sesli hali:
4 dakika 32 saniye)
Erkekler: "Naber" (3 gün sonra cevap gelir:
"İyidir")
- FOTOĞRAF KULLANIMI
Kadınlar: Aynı selfie'den 38 tane. Filtreyle bir, filtresiz bir, bir de "Şöyle bir gözümü kısıp çekeyim."
Galeri: Yüzde 98 selfie, yüzde 2 kazara çekilmiş tavan.
Erkekler: Galeri:
Arabanın lastiği, yediği dürüm, ekran görüntüsüyle alınmış IBAN.
Selfie yok, çünkü "Benim ne işim var selfieyle ya?"
- ALIŞVERİŞ
Kadınlar: "Sepette 12 ürün var ama daha bakıyorum." Kargo geldi mi? "Ben bir şey almadım ki bu ne ya?"
Erkekler: "Gamepad kırıldı. Yeni gamepad bak.
Aynısını al."
3 gün sonra: "Niye bu kadar çabuk bozuluyor ya?"
- TELEFONLA KONUŞMA
Kadınlar: En son kiminle ne konuştuysa hâlâ telefonda anlatıyor.
1 saat 24 dakika 51 saniye
Erkekler: "Alo?" "Tamam." "Geliyorum." Süre: 12 saniye
Özetle:
Kadınlar telefonla sosyal bir festival düzenlerken, Erkekler telefonu uzaktan kumanda gibi kullanıyor.

BUNU BİLİYOR MUYDUN?
61 yaşındaki James Verone, yıllardır sağlık sorunlarıyla boğuşuyordu.
Ancak sigortası yoktu ve tedavi olamıyordu. Son çare olarak bir bankaya gitti, vezneye bir not uzatıp sadece 1 dolar istedi.
Parayı aldıktan sonra hiçbir yere kaçmadı; oturup sakin bir şekilde polis gelmesini bekledi.
Gözaltına alındığında niyetini açıkça belirtti:
"Hapishanede en azından bir doktora görünürüm." Bu, çaresizliğin sessiz ama çarpıcı bir protestosuydu.

TESPİTLİ YORUM
@hzsulo Ne hikmetse insan ağladığı anıları gülerek, güldüğü anıları ağlayarak hatırlıyor...

GÜLÜ YORUM
@Soyhidalguia Kuafördeyim, ufak bir çocuk traş olmamak için korkudan ağlıyor. Babası tam sakinleştirdi, ikna etti, kuaför kulağımı çakmakla ateşe verdi...

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