Alarmı kurar, "Zaten uyanamayacağım" diye uykusuz kalır.



Meteoroloji güneşli der, o yanına bot ve mont alır:



"Bu da kesin aldatıyor." 4 "Nasılsın?" sorusuna, "Sorunun cevabı uzun, zamanın var mı?" diye karşılık verir.



Tatlı teklif edilince, "Yiyince mutlu olacağım da, sonra yine mutsuz olacağım" der.



İşe alınsa, "Kesin batmak üzereler, yoksa beni niye alsınlar?" diye düşünür.



Arkadaş buluşmasında sessiz kalır: "Nasıl olsa kimse beni gerçekten sevmiyor." 4 Gün batımını izlerken bile, "Bu da bitti işte, yine karanlık" der.



Trafikte yeşil ışık yanınca bile sevinmez:



"Nasıl olsa ilerde kırmızıya yakalanacağım." 4 Kargo gelir: "Kesin yanlış gelmiştir" deyip açmadan moral bozar.



Loto tutturur, "Kesin sistem hatasıdır, benden geri isterler" diye ödül almaya gitmez.



Yemekte tuz bulamazsa, "Hayat zaten tatsız, yemek ne yapsın?" der.



Kendine çiçek alınca, "Zaten birkaç güne ölecek, ben de öyle" moduna girer.



Şans oyunu oynamaz, "Benim başıma güzel şey gelirse evrenin dengesi bozulur" der.



Bir plan iptal olunca, "Zaten güzel şeyler hep ertelenir" der, halbuki gitmek istememiştir.



Doğum gününü kutlayanlara "Niye zahmet ettiniz, bir yaş daha yaşlandım sadece" der.



Yolda cüzdan bulur, "Kesin tuzak bu, beni deniyorlar" diye polise bile gitmez.



Gülünce hemen toparlanır: "Fazla güldüm, başıma bir şey gelecek şimdi" der.



Kendine not bırakır:



"Bu mesajı bulduğunda hâlâ yaşıyorsan, şaşırma." 4 Tatilde denize girmez, "Deniz bana göre değil, depresyonum su geçirmez" der.



Ayna karşısında kendine bakar ve der ki:



"İç güzelliğime güveniyorum çünkü dışarısı umudu kesti." 4 Birisi "Her şey çok güzel olacak" dediğinde hemen içinden, "Ne biliyorsun, kehanet misin?" der.



Astroloji yorumu pozitif çıksa, "Kesin yanlış burç bakılmış" diye şüpheye düşer.



Kahkaha atsa bile ardından iç çeker:



"Güldük ama içimiz kan ağlıyor, değil mi?"



BUNU BİLİYOR MUYDUN?

İtalya'nın Catanzaro kentindeki bir hastanede Salvatore Scumace adlı bir çalışan, işe gitmeden tam 15 yıl boyunca maaş aldı.

Yangın güvenliği bölümünde görevli görünüyordu ama ne mesaiye geldi ne de kimse yüzünü gördü. 538.000 euro kazandı.



Gerçekte hiç çalışmamıştı; olay yıllar sonra fark edildi.Olay, İtalya'da kamu sektöründeki denetim eksikliklerini ve sistemdeki açıkları gözler önüne serdi. Yetkililer, benzer durumların önüne geçmek için denetimleri artırmayı ve disiplin süreçlerini sıkılaştırmayı planlıyor.



GÜLÜ YORUM

@turedioglu · *Coğrafya dersi* Ben: Hocam Türkiye'de kaç mevsim yaşanıyor?

Hoca: 4 Ben: 4 mü sayar mısınız?

Hoca: İlkbahar - Yaz - Sonbahar - Kış.

Ben: Peki neden hiç bahar yaşamadım hocam?

Hoca:

Arkadaşlar bi sigara molası...