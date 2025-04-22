SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Ankaragücü'nden taraftarına bilet jesti

Ligde pazar günü Ahlatcı Çorum FK ile karşılaşacak sarı-lacivertlilerin maç biletleri 19 lira 10 kuruştan satışa çıkarken, kadın ve çocuk taraftarlar müsabakayı ücretsiz seyredebilecek.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :22 Nisan 2025 , 14:05 Güncelleme Tarihi :22 Nisan 2025 , 14:05
Ankaragücü’nden taraftarına bilet jesti

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Trendyol 1. Lig'de kümede kalma mücadelesi veren MKE Ankaragücü'nün 27 Nisan Pazar günü Ahlatcı Çorum FK ile oynayacağı kritik maçının tüm biletleri 19 lira 10 kuruştan satışa çıkarılırken, kadın ve çocuklara biletler ücretsiz olacak.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, tüm kategorilerde biletlerin 19 lira 10 kuruştan satışa çıkarıldığı belirtildi.

Kadın ve çocuk taraftarlara biletlerin ücretsiz olacağı ve bu biletlerin Passolig kartlarına Doğu Tribünü'nden yükleneceği kaydedildi.

Ligde 39 puanla 18. sırada bulunan MKE Ankaragücü, 27 Nisan Pazar günü Eryaman Stadı'nda saat 16.00'da Ahlatcı Çorum FK'yi ağırlayacak.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
FETÖ fitnesi patladı! MHP lider Bahçeli’den Mümtazer Türköne’nin erken seçim yalanına tepki: Çürüklerin hevesleri boşunadır
Suriye’de sinsi planlar! PYD’den sistematik özerklik çığırtkanlığı... YPG’den ’ulusal konferans’ tiyatrosu
Borsa İstanbul
ZTK’da yarı final heyecanı! Konyaspor - Galatasaray maçı öncesi 11’ler belirlendi
Dünyanın gözü Vatikan’da! Yeni Papa kim olacak? LGBT destekçilerinden skandallara karışanlara...
İki günlük Suriye seferi: Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Şam’da!
Yenidoğan çetesi davasında hemşire Nigar Kubilay’dan şoke eden sözler: Fırat Sarı yüzünden işten çıkarıldım
ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem çantasını çaldırdı! Gizli Servis yine patladı
Fenerbahçe’den çılgın hamle! Herkes bunu konuşacak
Diyanet açıkladı! 2025 vekaletle kurban kesim bedeli belli oldu
Ekrem İmamoğlu’nun rüşvet çarkı ortaya çıktı: İş insanı Adem Kameroğlu yolsuzluğun belgelerini savcılığa sundu!
Köpekperestlerin 18 milyonluk zincirleme vurgunu! Buket Özgünlü ve akrabalarına istenen ceza belli oldu: Mama şirketleri de işin içinde
Papa Francis öldü: Tabutta fotoğraflar gündem oldu! Donald Trump da cenazeye gidiyor
Yolsuzluk soruşturmasında yeni detay! İş adamı itiraf etti: İskan karşılığı Hasan İmamoğlu’na 3 daire verdik
Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye yılın çalımı! Devler Ligi faktörü
SON DAKİKA: İstanbul’a kuvvetli sağanak uyarısı! Meteoroloji o tarihi işaret etti, gök gürültüsüyle geliyor
Elif Kırav’ın annesi korkunç cinayetin perde arkasını anlattı! Sevil Akdağ’ın o paylaşımı dikkat çekti
FETÖ’deki ’vasiyet’ savaşı şiddetlendi! Abdullah Aymaz mirasa çöken Uzun Cevdet’i aforoz etti: Şeytanın emrine girmiş esfel-i safilin
Gelin Emine Alangoya ve avukatlar arasında kriz çıktı: Evlilik zora giriyor!
İslam Memiş’ten olay yaratacak gram altın tahmini! ’12 ay için’ dedi yatırımcı da inanamadı