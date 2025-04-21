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Dipten zirveye: Kocaelispor!

Süper Lig'den düştüğü 2009 yılından sonra ekonomik sorunlarla boğuşan, bölgesel amatöre kadar gerileyen ve bir dönem kapanma noktasına gelen Kocaelispor, yaşadığı tüm sıkıntılara rağmen armasını, ismini değiştirmeden 16 yıl sonra yeniden futbolun en üst seviyesindeki organizasyona döndü.

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Giriş Tarihi :21 Nisan 2025 , 13:37 Güncelleme Tarihi :21 Nisan 2025 , 13:37
Dipten zirveye: Kocaelispor!

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Türk futbolunda bir döneme imzasını atan, kazandığı iki Türkiye Kupası ve yetiştirdiği başarılı futbolcularla adından söz ettiren Kocaelispor'da, 16 yıllık zorlu bir sürecin ardından tekrar Süper Lig'e dönmenin mutluluğu yaşanıyor.

1966 yılında Baçspor, İzmit Gençlikspor ve Doğanspor takımlarının birleşmesiyle kurulan Kocaelispor, 1966-1967 sezonunda günümüzde 1. Lig adıyla oynanan 2. Lig'de mücadele etmeye başladı.

Bu ligde 1991-1992 sezonunun sonunda 83 puan toplayıp en yakın takipçisi Zeytinburnuspor'a 23 puan fark atan Kocaelispor, yükseldiği Süper Lig'de en büyük başarısına ise sezonun ilk yarısını lider tamamladığı 1992-1993 sezonunda ulaştı.

Yeşil-siyahlı takım, sezonu 4'üncü sırada bitirerek Inter Toto Kupası'na katılma hakkı elde etti. Inter Toto Kupası ilk tur karşılaşmasında Portekiz'in Sporting Lizbon takımı ile eşleşen Kocaelispor, İsmetpaşa Stadı'nda oynadığı ilk maçta rakibi ile 0-0 berabere kaldı. Deplasmanda ise rakibine 2-0 yenilen Körfez ekibi, ilk turda kupaya veda etti.

Kocaelispor, 1996-1997 sezonunda Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'a üstünlük kurarak, kupanın sahibi oldu.

1997-1998 sezonunda katıldığı Kupa Galipleri Kupası'nda ilk turda Romanya'nın National Bükreş takımını 1-0 ve 2-0'lık skorlarla geçen Kocaelispor, 2. turda Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımına elendi.

Koceelispor, 2001-2002 sezonunda da finalde Beşiktaş'ı 4-0 yenerek ikinci kez Türkiye Kupası'nı müzesine götürdü.

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