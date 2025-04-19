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Ankaragücü'nde Mesut Bakkal görevi bıraktı!

1. Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nde sular durulmuyor. Başkent temsilcisinde teknik direktör Mesut Bakkal, Manisa FK maçının ardından görevini bıraktığını söyledi. Ankaragücü, bu sezon Mesut Bakkal dahil 5 teknik direktörle çalışmıştı. İşte ayrıntılar...

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Giriş Tarihi :19 Nisan 2025 , 08:44 Güncelleme Tarihi :19 Nisan 2025 , 08:44
Ankaragücü’nde Mesut Bakkal görevi bıraktı!

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1. Lig'in 35. haftasında küme düşme hattını yakından ilgilendiren maçta MKE Ankaragücü, Manisa FK'ye deplasmanda 2-1'lik skorla mağlup oldu.

Ankaragücü'nün teknik direktörü Mesut Bakkal, bu karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Oyuncularla ilgili çarpıcı açıklamalar yapan Mesut Bakkal, görevi bıraktığını söyledi.

"SORUN BENSEM BIRAKIYORUM"

Mesut Bakkal, açıklamasında, "Soyunma odasına para geliyor, dil döküyoruz, konuşuyoruz, oyuncuların umurunda değil. Ben şimdi yönetimle konuşacağım, olmuyor, zorlamaya gerek yok. Ben şimdi gidiyorum, benden önce 4 hoca gitmiş. Ya bu oyuncular, adamlar mücadele etmiyor, bu nasıl bir oyun? Bu nasıl mücadele? Oyuncuları suçlamak gerekiyorsa suçlayacağım, ben böyle bir şey görmedim. 11 tane oyuncu değiştirme hakkım olsa, devre arası hepsini değiştirirdim. Biraz haysiyet ya, biraz karakter. Ben buraya sırf Ankaragücü hatırına geldim, bir TL de para konuşmadım. Ama nasıl bir tablo ile karşılaştım, bu nasıl vurdumduymaz oyuncu grubu yahu, sorun bensem alın bırakıyorum." ifadelerini kullandı.

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