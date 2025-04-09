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Kritik maçta kazanan yok! Erzurumspor Çorumspor : 1-1 | MAÇ SONUCU

Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında Erzurumspor FK ile Ahlatcı Çorum FK 1-1 berabere kaldı. Erzurumspor FK şampiyonluk yolunda konuk ettiği Çorum FK ile berabere kalarak büyük yara aldı.

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Giriş Tarihi :09 Nisan 2025 , 16:47 Güncelleme Tarihi :09 Nisan 2025 , 16:47
Kritik maçta kazanan yok! Erzurumspor Çorumspor : 1-1 | MAÇ SONUCU

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1. Lig'in 33. hafta maçında şampiyonluk mücadelesi veren Erzurumspor FK, evinde Çorum FK ile 1-1 berabere kaldı.



Maçın ilk yarısı düşük tempoda karşılıklı ve etkisiz ataklarla geçti.

İkinci yarının 62. dakikasında ev sahibi Erzurumspor FK beklediği golü buldu. Sol kanattan Teklic'in kullandığı kornerde kale alanı önünde boş kalan Sylla düzgün bir kafa vuruşu ile topu ağlara gönderdi.

74. dakikada konuk ekipte Burak Süleyman beraberliği getiren golü kaydetti. İkinci yarıda karşılıklı atılan gollerle maç 1-1 sona erdi.



Erzurumspor FK şampiyonluk yolunda konuk ettiği Çorum FK ile berabere kalarak büyük yara aldı.

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