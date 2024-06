Bazıları haşin sever Bayram harçlıklarını cebine indiren çocuklar doğruca sokağa, bakkaldan aldıkları kızkaçıranları patlatmaya koşarlar.

Kızları korkutmak için patlattıkları kızkaçıranlar isminin hakkını veriyor doğrusu. Komşu teyzeleri kızdırmak pahasına da olsa bazı mahallelerde her bayram çocukların eğlencesi bu oyunlar.

Toplu olsun bizim olsun Topluca gönderilebilen şablon mesajlar çıktı, mertlik bozuldu. Bayramlarda bütün tanıdıklara aynı mesajı gönderen çocukları geçtik, anneler babalar türedi. Size bizden tavsiye herkese aynı mesajı atarken birbirini tanıyanlara dikkat edin ki pişti olup bayram kahvesine muhabbet konusu olmayın sonra

Şimdiki gençler çok rerörerö El öpme ve harçlığı cebe indirme faslından sonra hooop akıllı telefonlarına dalan gençler, iki tatlı sohbet edemeyen, hal hatırdan ileri gitmeye hiç gelemeyen, bayram kutlamalarını kuru kuru mesajla geçiştiren gençler yaşça büyük konu komşu tarafından rerörerö olarak görülebilir.

Bayramlar, bayramlarımız… "Nerede o eski bayramlar?" diyen teyzeler, amcalar vardır hemen hemen herkesin etrafında. Kendi çocukluklarını özleyen, şimdiki bayramları küçümseyen… Bi değişiklik yapın, bu kez siz onlara sorun "nerede o eski bayramlar, teyzeciğim?" diye.

"Ne bileyim ben, nereye kaldırmışsan oradadır." Cevabını alacaksın. E, o da bir anne en nihayetinde.

Eli öpülesi insan, sana da merhaba!

Bazı insanlar vardır, genç desen genç değil yaşlı desen hiç değil. Elini öpmeye kalkarsın, tokalaşmaya çeviriverir. Ulan baştan söylesenize rezil olduk komşunun kızına demek istersin, diyemezsin. Bir dahaki bayrama ne yapıp yapmaman gerektiğini hafızaya alırsın. Artık adamına göre muamele

Beni bu şekerler, tatlılar mahvetti… Her gittiğiniz yerde size bir şeyler yedirirler, içirirler.

Yemezseniz vallahi de darılırlar. "Ellerimle yaptım, bak bu yeni tarifim" diye diye o tepsiyi bitirme emellerine sizi de alet ederler. Şeker yersiniz, tatlı yersiniz, üstüne kahve içersiniz, o da yetmez zeytinyağlı sarma vardır, vardır da vardır… Hepsi de güzel şeylerdir.

Kötü yanı yedikten sonra başlar. Fitness salonlarında geçirdiğiniz onca saat boşa gitmiştir işte. Yeni kalorileriniz hayırlı olsun

Ben daha büyümedim, çocuğum ben çocuk!

Özellikle bayramdan bayrama görüşülen tanıdık ziyaretlerinde "Sizin çocuk da ne kadar büyümüş, maşallah" laflarını duyarsınız.

İşte o zaman başlar o sorunsal. "Bayram harçlığı verecekler mi vermeyecekler mi?" Büyümekle büyümemek arasında kaldınız işte! Eeee yeni nesil de çabuk serpilip olgunlaşıyor canım, hep o dizilerden etkileniyorlar.



BAYRAM TADINDA MESAJLAR

En iyi kurban 100 metre engelliyi en kısa zamanda aşan kurbandır.

Biliyorsun, bugün bayram. Daha bayram devam edecek. Ben sadece bugünü kutlamak istemiyorum.

Bu bir süreçtir.

Havai'de evin Miami'de yazlığın olsun salonunda plazman olsun, yanında sevdiklerin uzağında düşmanın olsun, dokunduğun gümüş tuttuğun altın olsun iyi bayramlar.

Bugün yüzün öpülmekten solsun, miden şekerle dolsun, cüzdanının tamamını mahallenin bücürleri soysun. Bayramın kutlu olsun.

Bunu yazan Dursun okuyanın bayramı mübarek olsun.

Tatlı rüzgarların yaladığı kavak ağaçlarının altına saçılan bonbon taneleri sizin olsun, bayramınız mübarek olsun.

Sana kurban olurum diyenler bu bayram sizden bu kahramanlığı bekliyorum.

Küçük baş kesmek daha makbüldür. İmza:

İnek oğlu inek….

Kurban alamadım diye üzülmeee!

KURBAN yaz 05 (KENDİ NUMARANIZI GİRİN) yolla ablanız size Kurban olsun…

Bir kez daha düşünün. Sakına sakın elinizi kana ulamayın.

Bırakırsanız ecelimle de ölebilirim. İmza:

Kurbanlık koyun.

Telefonum telefonunuzun bayramını en içten dileklerle kutlar, uzun batarya ömürleri diler.

Sayın değerli, sağlam ciğerli, bazen üzüntülü, bazen kederli, su gibi akan, şimşek gibi çakan muhterem varlık, kalbimin en derin köşesinde, gül suyu şişesinde saklamış olduğum selamlarımı sunar hürmetler ederken, evvela seni, beni, gemideki dümeni, tarladaki dikeni, dünyada olup biteni, gurbette hasret çekeni, baharı yazı, kemanı sazı, bahçedeki kazı, erkeği kız, insandaki nazı, yaratan Allah'tan iyi olmanı diler bayramını kutlarım.



FOTOĞRAF

Bir gün savcı, morga gelen cesetlere bakmış. Birinci ceset sırıtıyormuş, -"Niye bu sırıtıyor?" diye sormuş. Ordakiler de:

-"Lotoda 6 bildi sevinirken kalpten gitti" demişler.

İkinciyi açmışlar o da sırıtıyomuş, -"Niye bu da sırıtıyor?" diye sormuş savcı. Ordakiler de:

-"30 yıl sonra 1 trilyonluk iddiayı kazandı, sırıtırken gitti!" demişler. Sıra Temel'in cesedine gelmiş, açmışlar kömür gibi sırıtan bir ceset çıkmış. Savcı sormuş:

-"Bu niye böyle" diye..

Ordakiler de:

-"Aslında onu yıldırım çarpmış ama o fotoğraf çekiliyor sanmış, poz vermiş" demiş...



MESAJ

Adamın biri yeni ulaştığı otele kaydını yaptırır.

Odasına girdiğinde masada bir bilgisayar görür ve karısına e-mail atmaya karar verir.

Fakat yazdığı mesajı farkında olmadan yanlış bir adrese gönderir....

Tam bu sırada farklı bir yerde kadın, kocasının cenaze töreninden evine yeni dönmüştür ve bilgisayarındaki maili görür, arkadaşlarından geldiğini düşündüğü maili okuyunca olduğu yere yığılıp kalır.

Odaya giren annesi yerde yatan kızını ve ekrandaki mesajı görür.

-Kime: Sevgili karıma Konu: Yeni ulaştım.

Tarih: 16 Mayıs 2024 Benden haber aldığına şaşıracağından eminim.

Burada bilgisayar var ve sevdiklerimize e-mail gönderebiliyoruz. Buraya yeni ulaştım ve kaydımı yaptırdım. Her şey yarın senin buraya geleceğini düşünülerek hazırlanmış.

Seninle buluşmayı dört gözle bekliyorum. Umarım benim gibi sorunsuz bir yolculuk geçirirsin.

Not: Burası çok sıcak.