Galatasaray’ın derbi galibiyetinin perde arkasını TAKVİM açıklıyor: Herkes eteğindeki taşları bir bir döktü

Süper Lig'de Beşiktaş'a deplasmanda kötü bir oyunla 2-1 kaybeden Galatasaray bu maçtan 4 gün sonra ise Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe'yi deplasmanda iyi bir oyunla 2-1 mağlup ederek yarı finale çıktı. Aslan'ın elde ettiği dev zaferin perde arkasında yaşananları ise TAKVİM açıklıyor.
Galatasaray’ın derbi galibiyetinin perde arkasını TAKVİM açıklıyor. (AA)
Sarı-Kırmızılı takımın kaptanı Fernando Muslera ve yedek kaleci Günay Güvenç'in Fenerbahçe maçından 1 gün önce yapılan son idmanın ardından teknik direktör Okan Buruk'tan izin alarak futbolcuları topladıkları ve tesislerdeki toplantı odasında yaklaşık 1 saat süren bir toplantı yaptıkları öğrenildi. Yapılan toplantıda bazı futbolcuların forma giyememelerinden dolayı mutsuz olduklarını söyledikleri ancak iki oyuncunun takım arkadaşlarıyla konuşarak motive ettikleri belirlendi.
Galatasaray’ın derbi galibiyetinin perde arkasını TAKVİM açıklıyor. (DHA)
İNANIN KAZANACAĞIZ
Muslera ve Günay'ın toplantıda Fenerbahçe derbisinden galibiyetle ayrılacaklarını dile getirdiklerini bunu da arkadaşlarına inandırdıkları öğrenildi. İki ismin yaptığı konuşmalar sonrası toplantı odasında oluşan birlik beraberlek ortamının da sahaya yansıdığı ve zaferin bu şekilde geldiği belirlendi.