Galatasaray’ın derbi galibiyetinin perde arkasını TAKVİM açıklıyor: Herkes eteğindeki taşları bir bir döktü

İÇİNDEKİLER Başlıkların Devamı

Süper Lig'de Beşiktaş'a deplasmanda kötü bir oyunla 2-1 kaybeden Galatasaray bu maçtan 4 gün sonra ise Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe'yi deplasmanda iyi bir oyunla 2-1 mağlup ederek yarı finale çıktı. Aslan'ın elde ettiği dev zaferin perde arkasında yaşananları ise TAKVİM açıklıyor.

Galatasaray’ın derbi galibiyetinin perde arkasını TAKVİM açıklıyor. (AA)

Sarı-Kırmızılı takımın kaptanı Fernando Muslera ve yedek kaleci Günay Güvenç'in Fenerbahçe maçından 1 gün önce yapılan son idmanın ardından teknik direktör Okan Buruk'tan izin alarak futbolcuları topladıkları ve tesislerdeki toplantı odasında yaklaşık 1 saat süren bir toplantı yaptıkları öğrenildi. Yapılan toplantıda bazı futbolcuların forma giyememelerinden dolayı mutsuz olduklarını söyledikleri ancak iki oyuncunun takım arkadaşlarıyla konuşarak motive ettikleri belirlendi.