SEVGİLİ ile oturuyorsun.

Çok romantik dakikalarında sevgiliye yanlış isimle hitap ederek uzatma dakikalarında öyle bir gol atıyorsun ki bakmışsın kendi kalene gol olmuş. Çok tehlikeli bir durum, kurtarılması imkansıza yakın gerçek.

Bunun en tehlikelisi yeni sevgiliye eski sevgilinin ismi ile hitap etmektir.

İşte o zaman yaptığınızın üstüne tüy dikersiniz. Her ne kadar önemli değilmiş gibi davranmaya çalışsanız da, koyar her türlü.

Birkaç gün boyunca beyninizde devamlı "neden"ler dolanıp durur.

Aslında bir nedeni yoktur, sadece bir dil sürçmesidir ama sizin buna inanmanız için bir "neden"iniz yoktur.

Bilumum canım, bebeğim gibi sıfatların kullanılmasının asıl sebebidir.

İnsan ne kadar da olursa olsun yaşanmışı unutamamakla cezalandırılmış bir canlıdır.

O isimler bir şekilde karışacaktır. İsim nevi şahsına münhasırdır, sıfat geneldir.

Sevgili adlarının şaşması en sık eski sevgili ile yenisinin bir ortak davranışı fark edildiğinde ortaya çıkar.

Sinir anı da bunlara ektir.

Dolayısıyla bebeğim gibi bir laf ezberlendiğinde bu şaşırma ortadan kalkar.

Ortalama iki ay içerisinde yeni isim hafsalaya yer eder ve tehlike geçer.

Eski sevgili ismini söylediğinizde:

Yüzünüz olabildiğince çirkinleştirilir, göz teması kurulmaz ve son ses haykırılarak üste çıkmaya çalışılır;

- Ne Burcusu yea, Burcu kim ya! Nerenle dinliyon beni kızım!!!!!

Burcu ne Burcu..

Burcu kim? Kim kim ya.

Paronayaklaştın iyice sen.

Hah burcu demiş miş mişim.. He. Burcu dedim, Burcu dedim.

Töbe yarabbim estafurullah ya!!!!



Not: Bu çırpınış beyhudedir efendim beyhude. Duruma itiraz etmeyip, itaat etmek en iyisidir.

Ya da ağzından Burcu kaçtı. Hemen durumu şöyle düzeltebilirsin.

-Burcu şunu verir misin? (Fark ettin durumu sıvamadan) -Dedim şımarık kalk kendin al dedi. Az kalsın bir şey diyecektim...



BUNU BİLİYOR MUYDUN?

Filler kilit taşı türlerdir:

Geçilmesi imkansız çalılıklar arasında yollar açarlar, kuru nehir yataklarında su havuzları oluşturarak tüm ekosistemleri şekillendirirler ve seyahat ederken tohumları yayarlar.

İnsan DNA'sının yaklaşık %8'i, milyonlarca yıl önce bize bulaşan eski virüslerden oluşuyor.

Bir kadının sır tutabileceği ortalama süre 47 saat 15 dakikadır.



TESPİTLİ YORUM

@MuratAykul Aniden olması bir yana tam 1 Haziran sabahı planlı programlı, günü gününe geldi.

Öteki yazlar gibi değil. Dakik, kitabi, ilkeli, katı... Başka bir yaz bu. Ne istediğini bilen bir yaz. Bize ne yapmak istediğini bilen bir yaz. Kimse hafife almaya kalkmasın.



GÜLÜ YORUM

@katalitikbeyin Babam valizimi otobüse koyarken muavine yalnız kırılacak şeyler var dedi muavin de tamam abim kırarız dedi hahahah ahahhahah unexpected şaka...