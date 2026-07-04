Evlilik, iki insanın aynı evi paylaşmasıdır. Ama zamanla fark edersiniz ki aslında iki farklı yaşam tarzı, iki farklı düzen anlayışı ve iki farklı "doğru" aynı çatı altında yaşamaya çalışıyordur.

İşte komedinin başladığı yer tam da burasıdır.

İşte evliliğin en komik taraflarından bazıları:

Evin içinde en çok kullanılan cümlelerden biri "Bana bir şey söyleyecektin ama neydi?" olur. Sonra ikiniz de beş dakika boyunca neyi unuttuğunuzu hatırlamaya çalışırsınız.

Çift kişilik yatağın yüzde 80'ini tek kişinin kullanabilmesi fizik kurallarına aykırı görünse de evlilikte tamamen normaldir.

Kumanda hiçbir zaman kaybolmaz. Sadece diğer tarafın oturduğu koltuğun altındadır.

"Markete iki şey almaya gidiyorum." cümlesi ortalama 18 parçalık alışveriş ve fiş şokuyla sonuçlanır.

Tartışmaların sonunda kimin haklı olduğu önemli değildir. Asıl önemli olan kimin ilk "Tamam ya..." diyeceğidir.

Evde bir şeyin yeri değiştiğinde sadece değiştiren kişi yeni yerini bilir. Diğeri için o eşya artık kayıptır.

"Hazırım, çıkabiliriz." cümlesinin gerçek anlamı bazen "Sadece ayakkabımı giyeceğim." bazen de "Bir saat daha işim var." olabilir.

Buzdolabının kapağını açıp üç dakika boyunca içine bakıp hiçbir şey bulamayan kişi, diğer eş aynı dolabı açınca aradığı şeyi ilk saniyede bulur.

Ortak hesap yapılırken matematik profesörü gibi davranılır. "Geçen ay kahveyi ben almıştım."

Evdeki bütün şarj aletleri ortak maldır ama ihtiyaç duyduğunuz anda hiçbirinin size ait olmadığı anlaşılır.

"Misafir geliyor." cümlesiyle birlikte evde olimpiyat seviyesinde temizlik başlar. Sanki misafir beyaz eldivenle denetime gelecekmiş gibi.

Tatilde dinlenmeye gidilir ama dönüşte herkes "Bir tatil daha lazım." der.

Çamaşır makinesini doldurmanın da boşaltmanın da görünmeyen bir uzmanlık alanı olduğu anlaşılır.

Dolabın yarısı "Bir gün lazım olur." eşyalarıyla doludur. O gün ise yıllardır gelmez.

Bir diziyi birlikte izlemeye karar verilir. Sonra biri gizlice üç bölüm önden gider ve evlilik tarihinin en büyük ihaneti yaşanmış gibi davranılır.

"Ne yemek istersin?" sorusuna "Fark etmez." cevabı verilir. Sonra önerilen her yemek tek tek reddedilir.

Arabaya binildiğinde navigasyon açık olsa bile yan koltuktan ekstra yön tarifleri gelmeye devam eder.

Birbirinizin cümlelerini tamamlamaya başlarsınız.

Bazen aynı anda aynı şeyi söyleyip kısa süreli şaşkınlık yaşarsınız.

Tartışma bittikten on dakika sonra biri hiçbir şey olmamış gibi "Çay koyayım mı?" der. Evliliğin en güçlü barış anlaşması çoğu zaman budur.

BUNU BİLİYOR MUYDUN?



Bursa'da kar maskeli bir soyguncu, kuyumcuya girip elindeki silahla kuyumcuyu tehdit ediyor ve altınları çantaya doldurmasını söylüyor. Korkan kuyumcu altınları doldurmaya başlıyor ancak soyguncu tezgaha yaklaşınca kuyumcu silahın plastik oyuncak olduğunu fark ediyor.

Bunun üzerine çantayı bırakıp soyguncuya dayak atmaya başlıyor.

Panikleyen soyguncu kaçıp kurtuluyor ama trajikomik anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyor.

GülüYorum

@seherulgenn Bizim çamaşır makinası Aile Mahkemesi gibi. Çift giren tek çıkıyor.

Bu gün yine iki çorap dul kaldı