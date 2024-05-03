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Haberler Yazarlar Lütfi Albayrak Bilge bir adamla bir aptal arasındaki fark nedir?
Lütfi Albayrak

LÜTFİ ALBAYRAK

Tarihi 3 Mayıs 2024

Bilge bir adamla bir aptal arasındaki fark nedir?

HEPİMİZ akıllıyız ve hepimiz aptalız. Biz sadece farklı alanlarda akıllı ve aptalız.
APTALLARI kazanmak istiyorsanız aptal gibi davranın. Aptallarla uğraşmak zorundaysan aptal gibi davran. Onların yanında akıllı olursanız şeytandan daha güçlü bir düşmanınız olur.
BİR aptala aptal olduğunu söylersen, senin aptal olduğunu düşünecektir.
Bir bilgeye bilge olduğunu söylersen, senin bilge olduğunu düşünür.
BİR aptala bilge olduğunu söylersen, kendisinin gerçekten bilge olduğunu düşünür, sen de öyle.
Bir bilgeye aptal olduğunu söylersen, o kendisinin aptal olduğunu düşünür ama sen değilsin.
EĞER aptalsan ama bilgenin yanında kalırsan sonunda bilge olursun. Eğer akıllıysan ama aptallarla birlikte kalırsan, hayır; aptal olmazsın. Beyin ölümü gerçekleşir.
BİR aptal yalnızca başkalarının gözünde aptaldır. Kendi gözünde çoğunlukla son derece akıllıdır.
Bilge, bilgenin gözünde bilgedir. Hem kendisinin hem de aptalların gözünde o bir aptaldır.
APTALLAR akıllıymış gibi davranırlar.
Bilgeler çoğu zaman aptalmış gibi davranır ya da umursamaz.
APTALLARIN aptal kalmasına izin vermek genellikle bilgeler için en iyi, en güvenli ve en faydalı stratejidir.
Bilgeliğin en büyük sınavlarından biri, bir bilgenin bir aptalla nasıl başa çıktığıdır.

BUNU BİLİYOR MUYDUN?
Telefonunuzda konuşuyormuş gibi yapmak, rahatsız edici bir kişiden veya durumdan kaçınmanın en yaygın yoludur.
Portland'da "Kocanızı Nasıl Öldürürsünüz?" adlı kitap yazan bir yazar, bugün kocasını öldürmek suçundan hüküm giydi.
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Dünyaca ünlü popçu Mariah Carey, her yıl 'Noel için tek istediğim sensin' adlı şarkısının telif ücretinden, 1 milyon dolardan fazla kazanıyor.

TESPİTLİ YORUM
@SirMuratPL SEVGİLİNİZE veya bir kız arkadaşınıza "Telefonuma senin fotonu koydum" deyin, "Teşekkür ederim" falan demez.
Direkt "Hangi fotomu koydun?" der...

GÜLÜ YORUM
@uhrevy INSTADA görüyoruz kızlar işe girince ne güzel çiçek yolluyorlar filan. Ben işe girdiğimde iki kişi arayıp kredi için kefil olmamı istemişti.

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