Bu tamamen mizahi bir genellemedir. Bir futbolcuyu sevmek elbette kişiliği belirlemez. Ama taraftar profilleri üzerinden eğlenceli bir karakter analizi yapılabilir.

KYLIAN MBAPPE'CILER

4 Hızı sever, beklemeyi sevmez.

4 "Eski usul" yerine yeni nesil yıldızları takip eder.

4 Kendine güveni yüksektir.

4 Tartışmalarda "Gelecek onun" cümlesini en az bir kez kurar.

4 Kariyer planlamasına önem verir.

4 FIFA/EA FC oynarken mutlaka hızlı kanat oyuncularını seçer.

4 Genellikle genç futbolcuları yakından takip eder.

CRISTIANO RONALDO'CULAR

4 Disipline ve çalışmaya büyük saygı duyar.

4 "Çalışırsan başarırsın" mottosunu benimser.

4 Rekorları ezbere bilir.

4 Spor salonuna gitme ihtimali yüksektir.

4 Vazgeçmeyen insanları sever.

4 Tartışmalarda istatistiklerle konuşmayı tercih eder.

4 "Mentalite" kelimesini sık kullanır.

LIONEL MESSI'CILER

4 Doğal yeteneğin değerli olduğuna inanır.

4 Fazla konuşmayan ama işini yapan insanları sever.

4 Gösterişten çok sadeliği tercih eder.

4 "Futbol sadece gol değildir." demeyi sever.

4 Asistleri ve oyun zekâsını da en az goller kadar önemser.

4 Büyük tartışmalarda sakin kalmaya çalışır.

4 Nostaljik maç videoları izlemekten hoşlanır.

ERLING HAALAND'CILAR

4 Gücü ve fiziksel üstünlüğü etkileyici bulur.

4 Direkt sonuç odaklıdır.

4 Yeni nesil futbolun hızını sever.

4 Mizah anlayışı biraz absürt olabilir.

4 "Bitiricilik her şeydir" düşüncesine yakındır.

4 Uzun boylu oyunculara ayrı bir sempati besler.

4 Geleceğin yıldızlarını konuşmayı sever.

SONUÇ

4 Ronaldo'cular:

"Çalışırsan her şeyi başarırsın."

Messi'ciler:

"Yetenek konuşur."

Mbappe'ciler:

"Gelecek başladı bile."

Haaland'cılar:

"Topu ceza sahasına bırakın, gerisini o halleder."

Gerçek hayatta ise insanların tuttuğu futbolcu ile karakterleri arasında bilimsel olarak güçlü ve doğrudan bir ilişki gösterilmiş değildir. Bu nedenle bunlar tamamen taraftar kültürü üzerine yapılmış eğlenceli gözlemlerdir.

BUNU BİLİYOR MUYDUN?

Hokkaido'da 80 yaşındaki bir kadın, sosyal medyada tanıştığı ve kendini astronot olarak tanıtan bir dolandırıcıya inandı.

Dolandırıcı, uzay aracının saldırı altında olduğunu ve oksijen satın almak için acilen nakde ihtiyacı olduğunu söyleyerek kadından yaklaşık 1 milyon yen (yaklaşık 6.377 dolar) aldı. Polis, para isteyen kişilere karşı temkinli olunması uyarısında bulundu.

TESPİTLİ YORUM

@ohabal Sorunlarıma "Amaan" diyerek çözüm buluyorum, sorunun büyüklüğüne göre daha uzun "Amaaan"lar çekiyorum, kuş gibi oldum yemin ederim. AMAAAAAN.

GülüYorum

@degisikruhhali Kıyamet bile kopsa "Naber?" sorusuna, "İyi" diyorum ya, çünkü kötü deyince açıklama yapmam gerekiyor.