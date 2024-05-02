Kelimeler anahtarlar gibidir; eğer onları doğru seçerseniz her kalbi açabilir, her ağzı kapatabilirler.

Bir gün sana inanmayanlar bile seninle nasıl tanıştıklarını herkese anlatacaklar.

Aynı alevle iki kez yanmayın.

Sessizlik içinde inşa ettiğinizde insanlar neye saldıracaklarını çözemezler.

Hayat fırtınanın geçmesini beklemekten ibaret değil; yağmurda dans etmeyi öğrenmekle ilgili.

Eğer doğruyu söylersen endişelenmene ya da söylediklerini hatırlamana gerek kalmaz.

Zamanınız konusunda bencil olun; pek çok insan bunu hak etmiyor.

Sessizlik, sözlerine değer vermeyen birine verilecek en iyi cevaptır.

Yaralarınızı bilgeliğe, bilgeliğinizi zenginliğe dönüştürün.

Yalnızca güneşli günlerde yürürseniz hedefinize asla ulaşamazsınız.

İnsanlar sana ilham verir ya da seni tüketirler; onları akıllıca seç.

Korku geçicidir; pişmanlık sonsuza kadar sürer.

Geleceğinizin size ihtiyacı var; geçmişin öyle değil.

Ağlama çünkü bitti.

Gülümse çünkü oldu.

Kendinize yeni başlayan biri olmanıza izin verin; hiç kimse mükemmel olmakla başlamaz.

Ne kadar sessiz olursanız o kadar çok duyabilirsiniz.

Tek başına yap, bozuk yap, yorgun yap, korkarak yap; sadece yap.

Bahaneler bugünü kolaylaştırır ama yarını zorlaştırır.

Disiplin bugünü zorlaştırır ama yarını kolaylaştırır.

BUNU BİLİYOR MUYDUN?

ÜZGÜN olduğumuzda ürettiğimiz gözyaşları doğal bir ağrı kesici olan lösin enkefalin içerir; belki de ağladıktan sonra kendimizi daha iyi hissetmemizin nedeni budur.

KADINLARIN cildi erkeklerin cildine göre 10 kat daha hassastır.

KENDİNİZİ gıdıklamak mümkün değildir.

Aramızdaki en gıdıklayıcı bile kendimizi gıdıklayamaz.

İNSAN dudakları, derinin hemen altındaki küçük kılcal damarların yoğun konsantrasyonu nedeniyle kırmızımsı bir renge sahiptir.

GÜLÜMSERKEN en az 36 kasımızı çalıştırırız.

KAŞLARIN arasındaki boşluğa Latince pürüzsüz anlamına gelen glabellus kelimesinden türetilen "glabella" adı verilir.

TESPİTLİ YORUM

@gasparbeyimiz Yabancılarda isim kısaltma:

- Cristiano - Cris Bizde isim kısaltma - Hüsamettin - Hüsam

GülüYorum

@piltooo Arkadaşlar benim evleneceğim yok bu yüzden tekrar sünnet olmaya karar verdim. Size taktığım altınları başka türlü geri alamam. Ölü yatırım hep.