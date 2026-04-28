ATV ekranlarında yayınlanan ve sevilerek takip edilen "Kuruluş Orhan" dizisinin başrolü Mert Yazıcıoğlu, özel hayatıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Başarılı oyuncunun, iletişim sektöründe çalışan Zeynep Artukmaç ile yeni bir ilişkiye başladığı ortaya çıktı. Çift, önceki akşam bir arkadaşlarının tiyatro oyununu izlemek için birlikte salondaydı.
GECEYE ÜNLÜ İSİM YAĞMURU
Amerikalı yazar Max Wolf Friedlich imzasını taşıyan ve başrollerini Leyla Tanlar ile Sarp Akkaya'nın paylaştığı "Job" adlı oyun, ilk temsiliyle tiyatroseverlerle buluşurken gecede birçok ünlü isim de yer aldı. Mert Yazıcıoğlu'nun yanı sıra Burak Dakak, Barış Falay ve Esra Ronabar gibi isimler de oyunu izleyenler arasındaydı.
"İLİŞKİMİZ ÇOK GÜZEL GİDİYOR"
Öte yandan, Yazıcıoğlu'nun geçtiğimiz günlerde yaptığı "İlişkimiz çok güzel gidiyor, saklamıyorum" açıklaması yeniden gündeme geldi. Çifte yakın kaynaklar, yeni başlayan ilişkinin oldukça iyi ilerlediğini ve ikilinin birlikte mutlu olduğunu ifade ediyor.
OBJEKTİFLERE TAKILMAKTAN KAÇINDILAR
Yazıcıoğlu, tiyatro öncesinde hayranlarının fotoğraf isteğini geri çevirmedi ve yoğun ilgi gördü. Ancak oyuncunun sevgilisi Zeynep Artukmaç ile yan yana görüntü vermemesi dikkatlerden kaçmadı. Basın mensuplarını fark eden Artukmaç'ın hızlıca tiyatro salonuna girmesi de gecenin konuşulan detaylarından biri oldu. Yazıcıoğlu ise sevgilisinin ardından salona geçti.
SEVGİLİSİNİ YALNIZ BIRAKMADI
Aynı gece Burak Dakak da başrolde yer alan sevgilisi Leyla Tanlar'ı yalnız bırakmadı. Dakak, "Çok heyecanlıyım, heyecandan bir şey söyleyemiyorum" sözleriyle duygularını dile getirirken, sanat camiasından birçok isim de oyuna destek vermek için salondaydı.
ZEYNEP ARTUKMAÇ KİMDİR?
Mert Yazıcıoğlu'nun sevgilisi Zeynep Artukmaç, ünlü psikiyatr ve yazar Gülseren Budayıcıoğlu'nun torunu. Eğitim hayatına Ankara'da başlayan Artukmaç, TED Ankara Koleji'nden mezun olduktan sonra Bilkent Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü'nde lisans eğitimini tamamladı. İletişim ve tasarım alanında kendini geliştiren Artukmaç, kariyerini bu doğrultuda sürdürüyor.
YENİ İLİŞKİSİ MAGAZİN GÜNDEMİNE DAMGA VURDU
"Kayıp Şehir", "Karagül", "Mehmed: Bir Cihan Fatihi", "Bir Litre Gözyaşı", "Kızıl Goncalar" ve "Kuruluş Orhan" gibi projelerle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Mert Yazıcıoğlu'nun yeni ilişkisi, magazin gündeminde konuşulmaya devam ediyor.
MERT YAZICIOĞLU KİMDİR?
Mert Yazıcıoğlu kaç yaşında ve nereli? 🔴10 Mayıs 1993 doğumlu olan Mert Yazıcıoğlu, İstanbul'da doğup büyüdü. Eğitim hayatını da İstanbul'da tamamladı.
Hangi projelerle tanındı? 🔴Yazıcıoğlu'nun çıkışı Karagül dizisindeki "Baran" karakteriyle oldu. Daha sonra Aşk 101 dizisindeki "Sinan" rolüyle geniş kitlelere ulaştı. Son dönemde ise Kuruluş Orhan dizisindeki "Orhan Bey" performansıyla büyük beğeni topladı.
Oyunculuk kariyerine nasıl başladı? 🔴Bir arkadaşının dizi setine gitmesiyle oyunculuğa adım atan Yazıcıoğlu, ardından ajansa kaydoldu ve eğitim aldı. İlk sinema deneyimini "Dedemin İnsanları" filmiyle yaşadı, ardından televizyon projeleriyle kariyerini geliştirdi.
Ödülleri ve başarıları neler? 🔴Başarılı oyuncu, özellikle "Kızıl Goncalar" dizisindeki performansıyla dikkat çekti. Aralık 2024'te bu rolüyle Altın Kelebek'te "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü kazandı ve kariyerinin önemli başarılarından birine imza attı.
