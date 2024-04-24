YÜZ İFADELERİNİZ:

Bir adam yüzünüzle ona göndermeye çalıştığınız mesajlara karşı kör olmayacaktır.

Bu ince göz hareketi onun hakkında ne hissettiğinizi çok iyi anlatıyor olabilir.

Yüzünüzdeki küçük bir gülümseme, onun yanında rahat olduğunuzu ona söyleyecektir.

KIYAFETİNİZİN HAKİM RENKLERİ:

Bir kişinin belirli bir gün için ne düşündüğünü, hissettiğini veya planladığını, kıyafetlerinin renk seçimlerine göre anlayabilirsiniz.

Çiçek desenli, parlak ve güneşli bir elbise giydiğinizi görürse, bu ona o günkü ruh haliniz hakkında bir şeyler söyleyebilir.

MÜZİK ZEVKLERİNİZ VE EĞİLİMLERİNİZ:

Müzik... Eğer müzisyen değilseniz, bu ona kim olduğunuz hakkında çok şey anlatır.

Eğer gerçekten müzikle ilgileniyorsanız, bu ona farklı bir şeyler anlatır.

Ayrıca müzik zevkiniz ve kişiliğiniz hakkında çok daha fazlasını ortaya çıkarabilir.

Müzik tercihlerinize göre sizi daha iyi tanıyabileceğini düşünüyor.

MESAJLAŞMA STİLİNİZ VE DİLİNİZ:

İletişim şekliniz kim olduğunuz hakkında çok şey söylüyor.

Ve bir gülen yüz ifadesinin incelikli kullanımının onun için bir anlam ifade etmeyebileceğini düşünebilirsiniz ama öyledir.

Mesajlaşma kalıplarınızı ve iletişim tarzlarınızı dikkate alır.

GENEL OLARAK GİYİNME ŞEKLİNİZ:

Erkekler de modaya bir o kadar önem veriyor. Ve giyim tarzınızla kişiliğiniz hakkında çok şey anlatabilecek.

Her zaman en şık kıyafetleri giymeniz gerektiğini söylemiyorum.

Sadece giyim tercihlerinize göre nasıl bir insan olduğunuzu gerçekten söyleyebilecek.

YEMEK TERCİHLERİNİZ:

Salata sipariş ediyor olabilirsiniz ve o bunu sağlıklı yemek yemeyi sevdiğiniz anlamına gelecektir.

Bir kişinin yemek zevki, o bireyin sahip olabileceği yaşam tarzını ve kişiliğini önemli ölçüde etkileyebilir.



BUNU BİLİYOR MUYDUN?

Soğuk bir odada uyumak kabuslara neden olabilir.

İnsanların %72'si yaratıcı içgörülerini duşta elde ediyor.

Komedyenlerin depresyona girme oranı halktan daha yüksektir.

Ortalama bir insan iş arkadaşlarına, patronuna veya partnerine günde 6 kez yalan söyler. Kadınlar bunu günde yaklaşık 3 kez yapar.

Kabuslar insanları gerçek hayattaki zor durumlarla başa çıkmaya hazırlamaya yardımcı olur.



TESPİTLİ YORUM

@murgce Bebek arabasındaki bebekler...

Hayat size güzel abi. Çubuk kraker, çikolata servisi eşliğinde her yeri oturarak geziyorsun.

Güneş mi geldi, sunroofu kapat.

Soğuk mu, battaniye ört...

Ne diyim Allah mesut etsin.



GÜLÜ YORUM

@branurkorkut1 Keşke Kral TV'de alt yazıda abilerin ablaların birbirine aşkını ilan ettiği yıllara dönsek.

Şimdi kim ne ayak belli değil.