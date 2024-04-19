EŞ bulmayı umuyorsunuz ama bu kendinizi kaybetmek anlamına gelmemeli.

İçgüdüleriniz size "olmaz" diyor:

Eğer bir şeyler yanlış geliyorsa muhtemelen öyledir. Beyinler her zaman dinlememiz gereken koruyucu bir içgüdüyle birlikte gelir.

Sık sık yalan söylemek. Küçük ya da büyük olsun:

Bunlar nereye gittikleri konusunda sahtekârlık yapmak gibi küçük yalanlar ya da size ne kadar borçları olduğunu söylememek gibi büyük yalanlar olabilir.

Sık sık ayrılıklar:

Aşırı ayrılma ve barışma döngüsü, ilişkide istikrar ve duygusal olgunluk eksikliğinin göstergesi olabilir.

Eski sevgilileri hakkında kötü konuşuyorlar:

Şunu bir düşünün, eğer eski sevgilileri hakkında kötü konuşurlarsa, sizin için de aynısını yapmayacaklarını kim söyleyebilir?

Garsonlara veya hizmet sağlayıcılara kaba davranmak:

Bu insanlar iki yüzlüdür.

Hayran oldukları ve saygı duydukları kişiler için çekici olabilirler ve partinin hayatını canlandırabilirler. Ancak herkese hizmetçi muamelesi yapıyorlar. Sunucu en ufak bir hata bile yapsa, memnuniyetsizliklerini herkesin duyabileceği şekilde yüksek sesle ifade ederler.

Anlaşmazlıkları sağlıklı bir şekilde ele almazlar:

Birisi duygularını sağlıklı bir şekilde nasıl işleyeceğini bilmiyorsa, muhtemelen ilişki içinde olunacak güvenli bir kişi değildir.

İkiniz için de yemek sipariş ediyorlar:

Kendinize yemek sipariş etme fırsatı bile verilmemişse, bu fikrinizin hak ettiğinden daha az değere sahip olduğuna işaret edebilir.



BUNU BİLİYOR MUYDUN?

Kadınlar flört ederken potansiyel partnerin fiziksel özelliklerine (boy gibi) bakar, erkekler ise karaktere ve görgü kurallarına bakar.

Ağlamak sağlığınız için iyidir. Sağlıksız bakterileri vücudunuzdan temizler, bağışıklık sistemini güçlendirir ve stresi azaltır.

Romantik ilişkilerde çok fazla bağlılık, partnerleri depresyona ve kaygıya karşı savunmasız hale getirir.

"Aşk hormonu" oksitosin iki ucu keskin bir kılıçtır. Hem iyi hem de kötü anıları güçlendirir ve çoğu durumda duygusal acıya ve saldırganlığa neden olur.



GÜLÜ YORUM

@kelmezer 7-8 yaşlarındaydım, köyde bir düğün var. Erkek tarafı başka köyden, bizim köyün gençleri kurulmuş bunlara.

Damadın abisi şekilli bir güneş gözlüğü takmış, adamı kadınları çıplak gösteren gözlük takıyor diye dövdüler.



TESPİTLİ YORUM

@kontravolta_ Metrobüse yakın evlerin kirasının pahalı olması kadar saçma bir şey olamaz. Lan zaten param yok diye metrobüse biniyorum...