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Haberler Yazarlar Lütfi Albayrak Bilmeniz gereken gerçekler
Lütfi Albayrak

LÜTFİ ALBAYRAK

Tarihi 18 Nisan 2024

Bilmeniz gereken gerçekler

- HER kız güzeldir, bunu görmek için doğru erkeğin olması yeterli.
- BAZEN biraz mesafe yaratmak, insanların onlar için gerçekte ne kadar önemli olduğunuzu anlamalarına yardımcı olur.
- DUYGULARINIZ size hakim olmadan önce onlara hakim olun.
- BİRİSİ size yardım ettiğinde ve o da mücadele ediyorsa, bu yardım değil, sevgidir.
- HİÇBİR zaman yerinde durmazsınız.
Ya iyileşiyorsun ya da kötüleşiyorsun...
- BUGÜN içinde bulunduğunuz mücadele yarın için gücünüzü geliştiriyor.
- İNSANLARA oldukları kadar kötü davranmayın, onlara kendiniz kadar iyi davranın.
- HAYAT "Değişim"dir, büyüme isteğe bağlıdır.
- SAHTE arkadaşlar, en karanlık anlarınızda hiçbir yerde görülmeyecek gölgelerinizdir.
- BAZI insanlar seni yok etmekte başarısız oldukları için senden nefret ediyorlar.
- DÜNYANIN en güzel hissi, sevdiğin kişi tarafından sevilmektir.
- AYAĞA kalkmak için düşmenin nasıl bir şey olduğunu bilmelisin.
- İÇİNDE bulunmadığınız bir durumu asla yargılamayın.
- BAŞKALARINA değil, kendinize kanıtlayın.
- OBEZİTE artık yetersiz beslenmeden daha büyük bir katildir...
- KENDİNİZLE olan ilişkiniz, hissettiğiniz huzur ve mutluluk miktarıyla doğru orantılıdır.

BUNU BİLİYOR MUYDUN?
Kadın beyni erkek beyninden % 10 daha küçüktür, ancak hacimdeki bu azalma, zekayı veya diğer bilişsel yetenekleri etkilemez.
Baskın olmayan elinizi iki hafta boyunca sıradan işlerde (tahıl yemek, kapıyı açmak vb.) kullanmak, öz kontrolünüzü ve yaratıcılığınızı geliştirebilir.
Cömertlik bulaşıcı olabilir!
Araştırmalar, insanların yardım etme, paylaşma veya bağış yapmayla ilgili rastgele iyilik eylemlerini kopyalamaya en yatkın olduğunu gösteriyor.

GÜLÜ YORUM
@pyramidencage Evdeki erkek üyelerden araba kullanmayı öğretmelerini istedim. "Vites ne zaman atılıyor?" diyorum "Arabadan ses gelince" diyorlar.
"Arabadan ses geliyor zaten" diyorum, "Bağıracak" diyorlar. Bizimle iletişimi zor kurup, araba dilinden anlıyorlar ya inanamıyorum.

TESPİTLİ YORUM
@onderseren Mayalar "2012'de kıyamet kopacak" demişti.
Kopmadı ama başımıza gelmeyen de kalmadı.
Mayalar bir şey biliyormuş ama tam adını koyamamışlar, olur o kadar.

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