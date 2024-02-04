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Lütfi Albayrak

LÜTFİ ALBAYRAK

4 Şubat 2024, Pazar

İlişkinin başlangıcında en yaygın tehlike işaretleri

Ortağınız Gizli Servis gibi davranıyor. Onları ne kadar çok tanımaya çalışırsanız, sizden o kadar uzaklaşırlar, bunu sizinle paylaşamayacaklarını çünkü bunun son derece kişisel bir sır olduğunu söylerler.
Ve bu "son derece kişisel sırlar" aynı zamanda kolayca paylaşabilecekleri önemsiz şeyleri de içerir.
"Sana o kadar aşığım ki, her zaman yanımda olmanı istiyorum" gibi romantik bir şeymiş gibi göstermeye çalışabilirler.
Ancak gerçekte bunu sizi sevdiklerinizden izole etmek ve yavaş yavaş destek ağınızı kesmek için yapıyorlar.
Dövüşleri kazanmak onlar için duygularınızdan daha önemlidir. Kendi görüşlerini tartışmaya çalıştıklarında partnerinizden çok bir tartışma kulübü üyesi gibi davrandıklarında, duygularınızı dikkate almadıklarını söyleyebilirsiniz.
İşi yapan tek kişi sizsiniz. İlişkiye hiçbir çaba sarf etmiyorlar ve bunu onlar adına da yapmanızı bekliyorlar.
Onların ruh hali değişimlerinin kurbanı olursunuz. Ara sıra sinirlenmek veya üzülmek doğaldır, ancak sürekli olarak tüm acısını birinden çıkarmak olgunlaşmamışlığı ve duygusal kontrol eksikliğini gösterir.
Tüm şifrelerinizi teslim etmenizi istiyorlar.
Partneriniz tüm kişisel hesaplarınıza erişme hakkına sahip olduğunu düşünüyorsa, ayrılmayı düşünmeye başlasanız iyi olur. Bu genellikle zamanla daha da kötüleşebilecek kontrol edici bir davranışın işaretidir.
Asla sizinle halka açık yerleri ziyaret etmezler.
Takıldığınız tek yer evinizse ilişkinizi gözden geçirmenin zamanı geldi. Bu, insanların bir ilişkiyi sır olarak saklamak istediklerinde yaptıkları yaygın bir şeydir. En kötü senaryoda, onlar da size iki kez zaman ayırıyor olabilirler.

BUNU BİLİYOR MUYDUN?
Birinin gerçek kişiliğini nasıl anlarsınız?
Onlarla seyahat edin.
Klimalı bir restoranda herkes size iyi davranıyor.
Herkes size kendi evinde veya evinizde iyi davranıyor.
Çünkü o zaman rahatız.
Gideceğiniz yere giden otobüsünüzü kaçırdığınızda, rezervasyon yaptığınız otel size oda sağlayamadığını söylediğinde veya kişi cüzdanını kaybettiğinde veya yanınızda yalnızca bir paket cips kaldığında ve daha birçok durumda gerçek doğa ortaya çıkar.
İnsanlar cam gibidir. Onlara su atmanız, bir bezle temizlemeniz gerekiyor, sonra gerçeklerini göreceksiniz.

GülüYorum
@raveyxar Annem fizik tedaviden arkadaşlarını telefonuna hastalıkları ile kaydetmiş "Nurten felç, Emine parmaksiz"...

TESPİTLİ YORUM
@ayseninbavulu Mesaj attıktan sonra aniden çevrimdışı olanlar, noluyo o an çatıdaki okçular tarafından vuruluyo musunuz...

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