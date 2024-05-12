Beşiktaş Alanyaspor’a takıldı! 3.’lük yarışına havlu attı

Süper Lig'de heyecan 36. hafta maçlarıyla devam etti. Ligde 3.'lük mücadelesi veren Beşiktaş deplasmanda Alanyaspor ile karşılaştı.
Süper Lig'de heyecan 36. hafta maçlarıyla devam etti. Ligde 3.'lük mücadelesi veren Beşiktaş deplasmanda Alanyaspor ile karşılaştı.
Siyah beyazlılar, Muleka'nın attığı golün ardından Ahmed Hassan'a engel olamadı ve sahadan beraberlikle ayrıldı.
Bu sonucun ardından Kartal puanını 55'e yükseltirken, Alanyaspor 50 puana çıktı.
Beşiktaş gelecek hafta ligde Hatayspor'u konuk edecek. Ardından Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ile karşılaşacak.