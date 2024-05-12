Galatasaray’dan şampiyonluk adımı!

Trendyol Süper Lig'in 36'ıncı haftasında Karagümrük ile deplasmanda karşılaşan Galatasaray, 1-0 geriye düşmesine rağmen Barış Alper Yılmaz ve Dries Mertens ile karşılaşmada 2-1 öne geçti ancak Markao eşitliği sağladı. Berkan son sözü söyleyerek takımına galibiyeti getirdi. Aslan son 2 haftaya ezeli rakibi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde lider girdi.
Eğer önümüzdeki hafta rakibini yenmeyi başarır veya berabere kalırsa şampiyonluğunu ilan edecek.
BİRBİRLERİNE ÇALIŞTILAR
Galatasaray'ın ilk iki golünde Dries Mertens ile Barış Alper'in imzası vardı. Genç futbolcu ilk golde Belçikalı yıldızdan gelen pası geri çevirmezken kafayla yaptığı vuruşla birlikte takımı adına eşitlik sayısını attı. İkinci golde ise bu kez topu son anda çizgiden deneyimli 10 numaraya çıkardı. Tecrübeli futbolcu Cimbom'u 2-1 öne geçirdi.
OKAN BURUK KAZANAN 11'İ BOZMADI
Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk, geçen hafta Sivasspor'u farklı mağlup eden oyuncularından vazgeçmedi. Deneyimli çalıştırıcı sahaya Muslera, Köhn, Kaan, Abdülkerim, Nelsson, Kerem, Torreira, Ziyech, Mertens, Barış Alper Yılmaz ve Mauro Icardi ilk 11'ini sürdü.
MUSLERA VE NELSSON SAKATLANDI
Karşılaşmanın ilk yarısında Muslera ve Nelsson sakatlandı ve tedavi gördü. Uruguaylı file bekçisinin başına gelen darbe sonrası hemen tedavisine başlanırken Danimarkalı stopere ise bandaj takıldı.
KARAGÜMRÜK ZORLADI
Hafta içi Trabzonspor'a 4-0 yenerek enerjisini lige saklayan Fatih Karagümrük, güçlü rakibini birçok pozisyonda zorladı. Ryan Mendes'in performansı dikkat çekerken kırmızı siyahlılar önemli fırsatlar yakalamasına rağmen iki veya daha fazla gol atmayı başaramadı.
BİRBİRLERİNE ÇALIŞTILAR
Galatasaray'ın ilk iki golünde Dries Mertens ile Barış Alper'in imzası vardı. Genç futbolcu ilk golde Belçikalı yıldızdan gelen pası geri çevirmezken kafayla yaptığı vuruşla birlikte takımı adına eşitlik sayısını attı. İkinci golde ise bu kez topu son anda çizgiden deneyimli 10 numaraya çıkardı. Tecrübeli futbolcu Cimbom'u 2-1 öne geçirdi.