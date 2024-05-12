Galatasaray’dan şampiyonluk adımı!

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Trendyol Süper Lig'in 36'ıncı haftasında Karagümrük ile deplasmanda karşılaşan Galatasaray, 1-0 geriye düşmesine rağmen Barış Alper Yılmaz ve Dries Mertens ile karşılaşmada 2-1 öne geçti ancak Markao eşitliği sağladı. Berkan son sözü söyleyerek takımına galibiyeti getirdi. Aslan son 2 haftaya ezeli rakibi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde lider girdi. Eğer önümüzdeki hafta rakibini yenmeyi başarır veya berabere kalırsa şampiyonluğunu ilan edecek.

BİRBİRLERİNE ÇALIŞTILAR Galatasaray'ın ilk iki golünde Dries Mertens ile Barış Alper'in imzası vardı. Genç futbolcu ilk golde Belçikalı yıldızdan gelen pası geri çevirmezken kafayla yaptığı vuruşla birlikte takımı adına eşitlik sayısını attı. İkinci golde ise bu kez topu son anda çizgiden deneyimli 10 numaraya çıkardı. Tecrübeli futbolcu Cimbom'u 2-1 öne geçirdi.