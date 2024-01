ONLARIN SORUNLARI ÖNEMLİ, SİZİNKİ DEĞİL: Anlattığınız her hikayede daha iyi bir şey var. Senin her sorunun, onlarda daha kötü bir şey var.

SINIRLARINIZA SAYGI DUYMUYORLAR: Onların etrafında olduktan sonra kendinizi bitkin, yorgun ve kafanız karışmış hissedersiniz. Kimi incittikleri umurlarında değil.

PASİF AGRESİFTİRLER: Doğrudan olmak yerine:

Arkanızdan konuşun.

Başkalarını kendinize karşı çevirin.

Kafanızı karıştıracak küçük dolaylı yorumlarda bulunun.

SÜREKLİ DRAM:

Aşağıdaki kişilere dikkat edin:

Yalan.

Dedikodu.

Sorunları orantısız şekilde abartmak.

EYLEMLER KELİMELERDEN FARKLIDIR:

İnsanların söylediklerini dinleyin… Ne yaptıklarını izleyin. Eylemler kelimelerden daha fazlasını ortaya koyar.

Gerçekliğinizi inkar ederek, sizi utandırarak ya da size karşı duygusal olarak kapanarak sorunun siz olduğunuzu düşünmenizi sağlarlar.

Yani gaz yakma…

SESSİZ MUAMELE: Kötü davranışlarından kendinizi sorumlu hissetmeniz için sessizliği kullanırlar.

YALAN SÖYLERLER: Kendilerini güzel göstermek için hikayeleri veya olayları abartabilirler. Egolarını beslemek ve onları nasıl gördüğünüzü değiştirmek için yalan söyleyin. Tehlikeli insanlar kendi yalanlarına inanırlar.

GÖZLER ASLA YALAN SÖYLEMEZ: Gözler ruhun penceresidir… Sezgilerinize güvenin.

MAĞDUR ZİHNİYETİ: Herkes onları ele geçirmenin peşinde…

İnsanlar...

Toplum...

Her zaman bahaneler üretirler, başkalarını suçlarlar ve nadiren özür dilerler.

ONLARLA NASIL BAŞA ÇIKILIR:

HAYIR DEYİN.

Her şeye evet derken, kendinize hayır diyorsunuz. İnsanları memnun etmeyi bırakın ve kendinizi ilk sıraya koyun.

SINIRLARINIZI BİLİN:

İnsanların size nasıl davrandığı sınırlarınıza bağlıdır. Belirsiz sınırlar manipülatif insanları çeker. Sınırlarınızı bilin ki çizgiyi çizebilesiniz.

İNSANLARLA GEÇİRECEĞİNİZ ZAMANI SINIRLAYIN:

Enerjinizi tüketmeyin. Eğer yapamıyorsanız, görmezden gelme (veya yüzleşme) konusunda ustalaşın.

DUYGUSAL OLARAK MESAFE KOYUN:

Size yansıttıkları sınırlamaları kabul etmeyin.

Sizi suçladıkları sorunlar için özür dilemeyin.

BUNU BİLİYOR MUYDUN?

HERKESİ mutlu etmeye çalışan kişi, sonunda en yalnız olan kişi olur.

SİZİ korkutan şeyleri yapmak sizi çok daha mutlu edecektir.

BENLİK saygısı düşük olan kişilerin başkalarını eleştirme olasılıkları daha yüksektir.

IQ'SU yüksek kadınların aşk partneri bulmaları daha zor oluyor.

BAZEN çok mutlu olamayacak kadar korkarız, trajik bir şeyler olabileceğini düşünmeye meyilliyiz.

POLIS memuru bir abiye araba satacaktık. Yarım saatliğine arabayı denemek istedi.

Geri geldiğinde "Vazgeçtim, almayacağım" dedi. Akşamına arabanın bağajina bir baktık damacana izleri var. Adam eve çeşmeden su taşımış.

Bugüne kadar böyle kazık yememiştim.

KENDI işi dışında kimsenin işine önem vermeyen insanlar dünyadaki en mutlu insanlar gibi görünüyor.