Şakaları kötü olsa bile daima gülerler.

Abla ya da kardeş olsun bu durum fark etmez.

Yapacağın espriyi en iyi o anlar.

Birbirlerine her zaman en iyi iltifatları sunarlar.

Kötü müsün? Dert etme ufak bir eleştiri sonrası senden iyisi yok. Hatta en iyisi sensin!

Aile içinde yaşanacak olaylar her zaman birlikte katlanırlar. Birbirlerine güç verirler.

Birbirinize iğrenç ve kalp kırıcı şeyler yapsanız bile her zaman affedersiniz.

Küskünlük uzun sürmez.

Aynı müzik türünü dinleyerek büyür, aynı sanatçılara hayran olursunuz.

Başkalarına söylediğinizde kalbi kırılacak sözler kardeşler arasında yaşanmaz. Söylense bile bu kalbe işlemez.

Bazı şeyleri söylemeden de anlaşabilirler. Birbirlerinin akıllarını okuyabilirler.

Birbirlerinin sorunlarını en ince ayrıntısına kadar dinlerler, çözüm bulmaya çalışırlar.

Her konuda birbirlerinin arkasındadırlar.

Rahatlıkla birbirlerini savunabilirler. Kardeşleri adına konuşup, konuyu çözüme kavuşturabilirler.

İzin almaksızın birbirlerinin dolaplarını karıştırıp, istedikleri şeyi sormadan giyebilirler.

Birisi yalan söylediğinde diğeri hemen anlar. Bu nedenle birbirlerine çok fazla yalan söylemezler.

Birisinin başına iyi bir şey geldiğinde bir diğer kardeş de aynı mutluluğu yaşarlar.

Eğlenceleri, hobileri ve alışkanlıklarının hepsi ortaktır. Yeni bir şey keşfedildiğinde hemen diğeri bir diğerine uyum sağlar.

Kötü zaman geçiriyor olsanız bile kardeşinizin size her zaman ayıracak vakti vardır.

Birbirlerinin karanlık sırlarını dahi bilirler.

Çünkü kardeş olmak bunu gerektirir.



BUNU BİLİYOR MUYDUN?

Mor, binlerce yıldır dünyanın en pahalı rengiydi.

Mor renk, Bolinus Brandaris adı verilen nadir bir deniz salyangozundan yapıldığı için yalnızca imparatorlar, krallar ve diğer zengin elitler tarafından giyilirdi. Sadece 1 gram Tyrian moru pigmentini elde etmek için 12.000'den fazla salyangoz gerekiyordu.

Yani mor giysiler giymek, bir milyarderin banka hesabını esnetmenin tarihsel eşdeğeriydi.



GÜLÜ YORUM

@spleendistanbul Adam hafta sonu rafting macerasını anlattı, yüzüme bakıyor tepki bekliyor.

Çayımdan bir yudum alıp "Üstün başın su oldu yani" dedim. Adamın ruhunu çekerim ben, bana hava atmayın böyle mal şeylerle!



ALKIŞLI YORUM

@amankaptan "Mal sanmasınlar" diye hiçbir ortamda hiçbir fikrimi söylemiyorum.

Kaynanamın arkadaşı "Damadınız polis mi" diye sormuş!



DEEPNOT

Bir kimse başkasını parmağıyla işaret ettiğinde, üç parmağının da kendisini işaret ettiğini unutmamalıdır.