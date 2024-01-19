Hoşlandığınız kişi siz onunla konuşurken kaşlarını kaldırıyorsa büyük olasılıkla sizden etkileniyordur.

Çoğu kadın, daha yüksek zeka ve dürüstlüğe işaret ettiği için güçlü bir mizah anlayışına sahip erkeklerden etkilenir.

Zıt kutupların birbirini çekmesi bir efsanedir. Çoğu zaman bizim gibi düşünen, davranan ve bize benzeyen birisine ilgi duyarız.

Birisi göz temasından önce gözlerini kaçırırsa, sizi çekici bulur.

Erkekler kızların en iyi arkadaşlarına aşık olma eğilimindedir

Hoşlandığınız kişinin sizden hoşlanma ihtimali %81'dir.

Korkunç bir şaka yapın ve gülerlerse sizden hoşlanırlar.

Gözbebeklerine bakın, eğer büyürse, sizden hoşlanıyorlar.

Güzel kokarsan insanlar daha arkadaş canlısı olur

Hoşlandığınız kişiyi arkadaşlarınızdan %70 daha çekici görüyorsunuz.

Hoşlandığınız kişi sizi sizin kendinizi gördüğünüzden %20 daha çekici görüyor

Erkekler ve kızlar bazen sizden hoşlanırlarsa yanınızda öne doğru eğilirler, hoşlanmazlarsa geriye doğru eğilirler (Bilimsel olarak kanıtlanmıştır)

Erkekler sevdikleri biriyle konuşurken seslerini kısma veya kalınlaştırma eğilimindedirler.

Erkekler kadınlara göre daha çabuk aşık olurlar.

Kadınlar 15 gün sürer, erkekler ise sadece 8 saniye.

Bir erkek birini çekici bulduğunda bağırsaklarını içine çekebilir, onu daha uzun ve daha güçlü yapacak duruşlar yapabilir.

Güven bana, eğer çekici olduğunu biliyorsan, aslında öylesin. Sadece çekici bir kişinin sahip olduğu (zihninizde yarattığınız) arzu edilen tüm beklentileri karşılamıyorsunuz.



BUNU BİLİYOR MUYDUN?

2. Sakız çiğnemek kişinin daha fazla osurmasına neden olabilir.

80.000'den fazla kişi McDonald's Hamburger Üniversitesi'nden hamburgeroloji alanında lisans derecesi ile mezun oldu.

İsviçre'de yalnızca bir kobay beslemek yasa dışıdır çünkü yalnızlığa eğilimlidirler.

"Gelin" kelimesi, "yemek pişirmek" anlamına gelen çok eski bir protogermen kelimesinden gelir.

Elmaların %25'i hava olduğundan yüzer.



TESPİTLİ YORUM

@tintingidiyiim Hayvanlar sürekli bi yerlere gidiyor mesela köpek yolda yürüyor gidiyor gidiyor ama nereye gidiyor sürekli gidiyor kedi gidiyor gidiyor nereye gidiyor gittiği yerde ne yapacak ne isi var mesela...



GÜLÜ YORUM

@varcharian Az önce rafine şeker kullanılmadan glutensiz undan yapılmış ve sadece az bir hurma ile tatlandırılmış kek yedim. vallahi lavaşa toz şeker dürer 55'imde onurumla ölürüm. böyle bir rezalet olamaz.



DEEPNOT

Hiçbir yağmur damlası hiçbir zaman kendisini selden sorumlu tutmaz.