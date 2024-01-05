ÇOCUKSUZ veya yeni evli bir çifte çocuk sahibi olup olmayacağını sormayın.

Neler yaşadıklarını asla bilemezsiniz.

EĞER birisi az önce geldiğiniz kapıdan dışarı çıkmak üzereyse, o zaman kapıyı onlar için tekrar itin.

İLK oturma, yeme, içme vb. teklifini reddetmek kibarlıktır. İkinci teklifi kabul edin.

AÇ veya yorgun olan kimseyle tartışmaya başlamayın.

BİRİNİ iki kereden fazla aramayın.

BİRİSİ size borç verdiğinde, onu başka bir şeyle zamanında geri verin.

Örneğin, kişisel olarak pişirdiğiniz küçük bir meyve veya yiyecek sepeti.

ARKADAŞLARINIZLA dışarıda yemek yerken ve siparişiniz ilk çıktığında, herkes yemeğini yiyene kadar bekleyin.

BEKAR kıza veya erkeğe ne zaman evleneceğini de sormayın.

BİR adamın gelirini elde etme şeklini yargılamayın veya dalga geçmeyin. Bu duruma nasıl geldikleri hakkında hiçbir fikriniz yok.

ARKADAŞINIZ gerçekten bir pislik olsa da olmasa da, onu hoşlandığı bir kızın önünde kötü duruma düşürmeyin.

DÜZENLEME: Başkalarının çalışmalarını takdir etmeye çalışın.

O halde olumlu oy verin...



BUNU BİLİYOR MUYDUN?

UYUDUĞUNUZDA hiçbir şeyin kokusunu alamazsınız.

KARGALAR insan yüzlerini tanır ve ömürleri boyunca hatırlarlar.

BİR mavi balinanın kalp atışını 2 mil öteden duyabilirsiniz.

MAVİ balinalar yemek için daldıklarında kalp atış hızlarını dakikada 2 atışa kadar düşürebilirler.

KÖR bir bukalemun da bulunduğu ortamın renklerine uyum sağlayabilir. Renk değiştirmesi görme yeteneğinden değil, özel hücrelerinden kaynaklanmaktadır.

SABAHLARI uyanma konusunda kafein değil elmalar daha etkilidir.



TESPİTLİ YORUM

@ilgiinchakkaten BAYILIYORUM doğruları söylediğim köyden kovulunca uzaktan o köyün yanışını izlemeye...



GÜLÜ YORUM

@osymcapss MESELA ben bir keresinde 8 saat ders çalışmıştım, 8 saatin sonunda aklımda kalan tek şey 8 saat ders çalıştığımdı.



ALKIŞLI YORUM

@Ses_birki ARKADAŞIM bu yıl eve çıkacak.

Ailesiyle ev bakmışlar, kiralar çok pahalı diye babası satın almış evi. Biz de geçen yıl ev bakarken kiralar çok pahalıydı, annem "Okumasanız mı acaba?" demişti.



DEEPNOT

EĞER çözümün bir parçası değilseniz, o zaman sorunun bir parçasısınız demektir.