Süper Lig'de heyecan 36. hafta maçlarıyla devam ediyor. Şampiyonluk tek favorisi konumunda olan lider Galatasaray, belki de şampiyonluk için sahaya çıkıyor.
Süper Lig'de heyecan 36. hafta maçlarıyla devam ediyor. Şampiyonluk tek favorisi konumunda olan lider Galatasaray, belki de şampiyonluk için sahaya çıkıyor.
Sarı kırmızılılar Fatih Karagümrük'ü yenmesi halinde Fenerbahçe maçının sonucuna göre 24. şampiyonluğunu ilan edebilir.
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Fatih Karagümrük - Galatasaray maçını takvim.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz...
İLK 11'LER
Fatih Karagümrük : Sirigu, Nazım Sangare, Ceccherini, Koray, Levent, Rohden, Kourbelis, Eysseric, Mendes, Can, Markao.
Galatasaray : Muslera, Kaan, Nelsson, Abdülkerim, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Ziyech, Barış Alper, Mertens, Icardi.
SARI-KIRMIZILILARDA GÖZLER FENERBAHÇE MAÇINDA
Ligin bitimine 3 hafta kala en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde olan sarı-kırmızılı ekip, Fatih Karagümrük karşılaşmasından 3 puanla ayrılması halinde şampiyonluk için Fenerbahçe'nin Kayserispor karşısında puan kaybetmesini bekleyecek. Sarı-lacivertlilerin yenilmesi halinde Galatasaray'a şampiyonluk için 1 puan yetecek. Fenerbahçe'nin olası beraberliğinde de Galatasaray, Fatih Karagümrük karşısında alacağı galibiyetle şampiyonluğa ulaşabilecek.
23 MAÇTIR KAYBETMİYOR
Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'deki son 23 müsabakada mağlubiyet yüzü görmedi.
Bu sezonki tek yenilgisini 12. haftada deplasmanda Atakaş Hatayspor karşısında yaşayan Galatasaray, sonrasındaki 23 lig maçında 21 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.
DERBİ ÖNCESİNDE 7 OYUNCU KART SINIRINDA
Sarı-kırmızılı takımda Lucas Torreira, Sergio Oliveira, Victor Nelsson, Davinson Sanchez, Hakim Ziyech, Kaan Ayhan ve Kerem Aktürkoğlu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu oyuncular, yarınki mücadelede kart görmeleri durumunda 37. haftadaki Fenerbahçe maçında yer alamayacak.