SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Karagümrük - Galatasaray | CANLI

Süper Lig'de heyecan 36. hafta maçlarıyla devam ediyor. Şampiyonluk tek favorisi konumunda olan lider Galatasaray, belki de şampiyonluk için sahaya çıkıyor. Sarı kırmızılılar Fatih Karagümrük'ü yenmesi halinde Fenerbahçe maçının sonucuna göre 24. şampiyonluğunu ilan edebilir. Fatih Karagümrük - Galatasaray maçını takvim.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 12 Mayıs 2024, 17:41 Güncelleme 12 Mayıs 2024, 19:35
Karagümrük - Galatasaray | CANLI

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Süper Lig'de heyecan 36. hafta maçlarıyla devam ediyor. Şampiyonluk tek favorisi konumunda olan lider Galatasaray, belki de şampiyonluk için sahaya çıkıyor.


Sarı kırmızılılar Fatih Karagümrük'ü yenmesi halinde Fenerbahçe maçının sonucuna göre 24. şampiyonluğunu ilan edebilir.


CANLI TAKİP

Fatih Karagümrük - Galatasaray maçını takvim.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz...


İLK 11'LER

Fatih Karagümrük : Sirigu, Nazım Sangare, Ceccherini, Koray, Levent, Rohden, Kourbelis, Eysseric, Mendes, Can, Markao.

Galatasaray : Muslera, Kaan, Nelsson, Abdülkerim, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Ziyech, Barış Alper, Mertens, Icardi.


SARI-KIRMIZILILARDA GÖZLER FENERBAHÇE MAÇINDA

Ligin bitimine 3 hafta kala en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde olan sarı-kırmızılı ekip, Fatih Karagümrük karşılaşmasından 3 puanla ayrılması halinde şampiyonluk için Fenerbahçe'nin Kayserispor karşısında puan kaybetmesini bekleyecek. Sarı-lacivertlilerin yenilmesi halinde Galatasaray'a şampiyonluk için 1 puan yetecek. Fenerbahçe'nin olası beraberliğinde de Galatasaray, Fatih Karagümrük karşısında alacağı galibiyetle şampiyonluğa ulaşabilecek.


23 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'deki son 23 müsabakada mağlubiyet yüzü görmedi.

Bu sezonki tek yenilgisini 12. haftada deplasmanda Atakaş Hatayspor karşısında yaşayan Galatasaray, sonrasındaki 23 lig maçında 21 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.


DERBİ ÖNCESİNDE 7 OYUNCU KART SINIRINDA

Sarı-kırmızılı takımda Lucas Torreira, Sergio Oliveira, Victor Nelsson, Davinson Sanchez, Hakim Ziyech, Kaan Ayhan ve Kerem Aktürkoğlu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu oyuncular, yarınki mücadelede kart görmeleri durumunda 37. haftadaki Fenerbahçe maçında yer alamayacak.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dünya İslam Bilginleri Zirvesi’nde önemli açıklamalarda bulundu
Katar’da Hamas heyeti ile görüşme! MİT Başkanı İbrahim Kalın, Heniye ve beraberindeki heyetle bir araya geldi
Karagümrük - Galatasaray | CANLI
Fenerbahçe - Kayserispor | CANLI
Başkan Erdoğan - Miçotakis zirvesi öncesi Atina’da ’komşuluk’ havası! Yunan hükümeti ve basının nabzını tuttuk: Barışçıl ortam çıkarımıza
Ayasofya mücahidi İsmail Kandemir Hakk’a yürüdü! Kariye, İznik, Trabzon... ’Zincirler kırılsın’ mücadelesiyle geçen bir ömür
Miçotakis’in kritik ziyareti öncesi Başkan Erdoğan’dan Yunan basınına önemli mesajlar: Doğu Akdeniz’de ’Türkiye’siz enerji projesi düşünülemez
Gazze’de anne olmak! Filistinli annelerin en kanlı Anneler Günü
Oğuz Murat Aci’nin annesinden yürek yakan feryat! Baba Özer Aci’den cani Eylem Tok ve kaçak Timur’a çağrı... Gelin adalete teslim olun
Pazartesi günü açıklanıyor! Hedef 100 milyarlık tasarruf: İşte tepeden tırnağa bütün devlet dairelerinde kemer sıktıracak paketin detayları
Yunanistan ile iş birliği artacak | Gözler 13 Mayıs’a çevrildi! Başkan Erdoğan ve Miçotakis görüşmesinde hangi konular yer alacak?
Soykırımcı İsrail’in temsilcisi Eden Golan’a Eurovision’un final gecesinde tepki: Şarkı söylediği sırada Filistin sloganları
Şehit annelerinin buruk Anneler Günü! Yürek dağlayan sözler: Kokusunu kır çiçeklerinden alıyorum
CHP Genel Merkezi’nden 4 sayfalık itiraf gibi genelge: Kayırmacılığı bırakın!
Emekliye Temmuz zammı: Oranlar netleşmeye başladı! Kim, ne kadar alacak?
SON DAKİKA