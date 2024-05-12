

FENERBAHÇE'NİN PUAN KAYBINA TAHAMMÜLÜ YOK

İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, Kayserispor maçını kayıpsız atlatarak Galatasaray'ın puan kaybetmesini bekleyecek.



Rakibinin 6 puan gerisinde bulunan Fenerbahçe, 37. haftada Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.



Fenerbahçe geride kalan 35 haftada 28 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti. Rakip fileleri 89 kez sarsarken kalesinde ise 31 gol gördü.



Fenerbahçe ligde oynadığı son 5 karşılaşmada 3 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.