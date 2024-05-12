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Fenerbahçe - Kayserispor | CANLI

Süper Lig'de heyecan 36. hafta maçlarıyla devam ediyor. Geçtiğimiz hafta alınan Konyaspor beraberliği ile şampiyonluk şansını mucizelere bırakan Fenerbahçe, sahasında Konyaspor ile karşılaşıyor. Sarı lacivertlilerde hedef, sahadan galip ayrılıp şampiyonluk iddiasını son 2 haftaya taşımak. Konuk ekip ise Kadıköy'den puan ya da puanlarla ayrılmanın peşinde. Fenerbahçe Kayserispor maçını takvim.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz...

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Giriş Tarihi 12 Mayıs 2024, 18:00 Güncelleme 12 Mayıs 2024, 19:24
Fenerbahçe - Kayserispor | CANLI

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Süper Lig'de heyecan 36. hafta maçlarıyla devam ediyor. Geçtiğimiz hafta alınan Konyaspor beraberliği ile şampiyonluk şansını mucizelere bırakan Fenerbahçe, sahasında Konyaspor ile karşılaşıyor.


Sarı lacivertlilerde hedef, sahadan galip ayrılıp şampiyonluk iddiasını son 2 haftaya taşımak. Konuk ekip ise Kadıköy'den puan ya da puanlarla ayrılmanın peşinde.


CANLI TAKİP

Fenerbahçe Kayserispor maçını takvim.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz...


İLK 11'LER

Fenerbahçe : Livakovic, Ferdi, Çağlar, Becao, Oosterwolde, Djiku, Fred, Cengiz Ünder, Tadic, Szymanski, Batshuayi.

Kayserispor : Bilal, Carole, Kolovetsios, Arif, Gökhan, Shukurov, Kartal Kayra, Bourabia, Mane, Boa Morte, Cardoso.


FENERBAHÇE'DE EKSİK ÇOK

Sarı-lacivertlilerde sarı kart cezalısı Mert Müldür'ün yanı sıra sakatlıkları bulunan İrfan Can Kahveci, İsmail Yüksek ve Bright Osayi-Samuel, müsabakada forma giyemeyecek.


KANARYA'DA SARI ALARM

Sarı-lacivertlilerde Cengiz Ünder, Edin Dzeko, Rodrigo Becao, Dusan Tadic, Ferdi Kadıoğlu ve Michy Batshuayi kart görmeleri durumunda Galatasaray derbisinde takımlarını yalnız bırakacak.


FENERBAHÇE'NİN PUAN KAYBINA TAHAMMÜLÜ YOK

İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, Kayserispor maçını kayıpsız atlatarak Galatasaray'ın puan kaybetmesini bekleyecek.

Rakibinin 6 puan gerisinde bulunan Fenerbahçe, 37. haftada Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe geride kalan 35 haftada 28 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti. Rakip fileleri 89 kez sarsarken kalesinde ise 31 gol gördü.

Fenerbahçe ligde oynadığı son 5 karşılaşmada 3 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.

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