SÜREKLİ arkadaşlarınla vakit geçirmek istersin.

Aileden uzaklaşıldığı ve arkadaşların aileden önde tutulduğu bir dönemdir.

Arkadaşlarınla yediğin içtiğin ayrı gitmez.

HERHANGİ bir müzik aletine merak salarsın.

Hormonların ve duyguların coşkun ırmaklar gibi aktığı için kendine yoldaş olacak bir müzik aleti seçer ve çalmak istersin.

DÜNYANIN en güzel erkeği/kadını olduğunu düşünürsün.

Aynanın karşısında saatler geçirebilirsin. Araba camlarından bile kendine bakar ve hayran kalırsın.

YA DA dünyanın en çirkin insanı olduğunu düşünürsün.

Yine aynanın karşısında saatler geçirirsin fakat çirkin olduğun düşüncesi seni mutsuzluğa sürükler. Bu durum agresifliğe yol açabilir.

O DÖNEMLERDEKİ imajından ileride nefret eder, hatta bütün kayıtları yok etmek istersin.

Saç şeklini ya da giyim tarzını, hayatının ilerleyen dönemlerinde başka kimsenin görmemesini istersin.

ACAYİP yorgun olsan da gece geç saatlere kadar uyumamak için kendini zorlarsın.

Çünkü gençsin, asi ve isyankarsın. Belli erken saatte yatıp kalkmak gençliğe ters diye düşünürsün.

SAÇMA SAPAN, gereksiz aksiyonlar içine girersin.

Ucunda ciddi sakatlanmaların bile olabileceği şeyleri normal bir şeymiş gibi yaparsın. Gereksiz bir özgüven patlamasıdır.

UMURUNDA olan tek şey karşı cins ve aşk-meşk işleridir.

Ergenliğin en önemli olaylarından biridir. Çünkü cinselliği ve karşı cinse ilgiyi yavaş öğrenirsin. Günlerin aşkmeşk işleriyle geçer.

İNSAN içine çıkmaktan nefret edersin.

Kalabalığı sevmez, herkesin salak olduğunu sıkça düşünürsün.

AİLENİ küçük görmeye başlarsın. Seni hiç mi hiç anlamadıklarını düşünürsün.

Onlar eski insandır, şimdiki hayatı anlayamazlar. Anlatsam da anlayamazlar diye düşünürsün.

HÜZÜNLENMEN ya da depresyona girmen için ufacık bir sebep yeter de artar.

En arabesk duyguların harekete geçmesi için minnacık bir sebep yeter de artar bile.

YEŞİLÇAM filmlerinde geçen romantik sahneleri kendi hayatına uyarlamak istersin.

Filmlerde gördüğün vıcık vıcık romantik aşklardan birine de sen sahip olmak istersin. Tam bir taklit aşk hayatı ya da diyalog tarzı geliştirirsin.

KENDİNE zarar vermeye fazlasıyla meyledersin.

Ölümü sıkça düşünür hatta ölürsem herkes benden kurtulur gibi saçma fikirler geliştirirsin. Bu galeriyi okuyorsan, neyse ki böyle bir şey yapmamışsın demektir.

KENDİ fotoğraflarını gördükçe gülme krizine girersin.

Aradan birkaç yıl geçtikten sonra ergenlik fotoğrafların aşırı komik gelir. Giyim tarzından konuşma tarzına kadar.

EBEVEYNLERİNE karşı "18 yaşıma geldim, artık özgürüm" gibi cümleler kurarsın.

Cevap olarak da genelde 'Madem özgürsün, git hadi nerede yaşarsan yaşa, bir iş bul çalış da gör özgürlüğü' resti çekilir. Kısa süre sonra tarafların gardı düşer ve rutin aile hayatı devam eder.



BUNU BİLİYOR MUYDUN?

İZLANDA dünyadaki en büyük silah sahibi olma oranlarından birine ve aynı zamanda en düşük suç oranlarına sahip.

BÖCEK kovucuları test eden araştırmacılar, standart olarak Victoria Secret'ın Bombshell parfümünü kullandılar ve tesadüfen bu parfümün sivrisinekleri piyasadaki tüm kovuculardan daha iyi kovduğunu keşfettiler.

BİR kaplanın kükremesi 3 kilometre uzaktan duyulabilir.



GÜLÜ YORUM

@zeynurin HERKESİN kahvesi bol köpüklü değil, köpüklü olanın fotosunu çekiyorlar. Herkes hep güzel değil, en güzel çıktıklarını paylaşıyorlar.

Herkes her zaman mutlu değil, mutluyken ya da gibiyken çekip atıyorlar. Köpüksüz kahveyi, gözü kapalı resmini, tükenmiş halini paylaşan yok...



DEEPNOT

TOPLUM o kadar sahte hale geldi ki gerçekler insanları rahatsız ediyor.