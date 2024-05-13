SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz açıkladı: "Eğitimcilere karşı şiddet doğrudan tutuklama sebebi sayılacak"

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, eğitimcilere yönelik şiddetle ilgili yasal düzenlemenin detaylarını açıkladı. Tüm meslek gruplarında şiddetin her türüyle mücadele etmeye kararlılıkla devam edeceklerini belirten Yılmaz, "AK Parti Meclis Grubumuz ile istişare içinde hazırlanan taslak metin önümüzdeki günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisinin gündemine gelecektir. Taslak, eğitimcilere karşı şiddetin doğrudan tutuklama sebebi sayılarak bu fiilleri işleyenlere tutuksuz yargılanma yolunun kapatılmasını içeriyor." dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 13 Mayıs 2024, 09:30 Güncelleme 13 Mayıs 2024, 12:08
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz açıkladı: Eğitimcilere karşı şiddet doğrudan tutuklama sebebi sayılacak

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, öğretmenlere yönelik şiddet olaylarını önlemek için taslak hazırladıklarını belirterek, "Taslak, eğitimcilere karşı şiddetin doğrudan tutuklama sebebi sayılarak bu fiilleri işleyenlere tutuksuz yargılanma yolunu kapatmayı öngörüyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan önemli açıklamalar

Yılmaz, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Ankara Valisi Vasip Şahin ile Ankara Atatürk Lisesi'ni ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında, bayrak törenine katılan Yılmaz ve bakanlar, öğrencilerle sohbet etti, öğretmenler odasında öğretmenlerle görüştü.

Öğretmen İbrahim Oktugan'ın son görüntüleri ortaya çıkmıştı. Olaya dair yeni görüntüler ortaya çıktı. Kayıtta, müdür odasının önünde belindeki silahı çıkarıp içeri giren şüphelinin 4 saniye kaldığı odadan koşarak uzaklaşması ve yaralanan Oktugan'ın duvar kenarına düşmesi yer alıyor. (7 Mayıs 2024)Öğretmen İbrahim Oktugan'ın son görüntüleri ortaya çıkmıştı. Olaya dair yeni görüntüler ortaya çıktı. Kayıtta, müdür odasının önünde belindeki silahı çıkarıp içeri giren şüphelinin 4 saniye kaldığı odadan koşarak uzaklaşması ve yaralanan Oktugan'ın duvar kenarına düşmesi yer alıyor. (7 Mayıs 2024)

Görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, çocukları geleceğe hazırlayan, gönül dünyasını aydınlatan öğretmenlerle bir araya gelerek sohbet etme imkanı bulduklarını söyledi.

Eğitim camiasına yönelen her türlü şiddeti ülkenin geleceğine yapılan bir saldırı olarak gördüklerini ve en güçlü şekilde kınadıklarını vurgulayan Yılmaz, İstanbul'da 7 Mayıs'ta odasında uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden eğitimci İbrahim Oktugan'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve tüm eğitim camiasına başsağlığı diledi.

Yılmaz, Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ü ve görevi esnasında şehit olan öğretmenleri minnetle, şükranla yad etti, emekli veya görevi başındaki tüm öğretmenlere de sağlıklı, huzurlu ömürler diledi.

Hazreti Muhammed'in "Ben ancak bir muallim olarak gönderildim" sözleriyle toplumda şiddetin yerine şefkati, nefretin yerine merhameti inşa ettiğini hatırlatan Yılmaz, "Bizim medeniyetimiz bir merhamet medeniyetidir." dedi.

İstanbul Eyüpsultan'da okuldan atılmasından sorumlu tuttuğu okul müdürü İbrahim Oktugan'ı (74) 7 Mayıs günü silahla vurarak öldüren lise öğrencisi Y.K. (17) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Şiddetin, özellikle öğretmenlik, doktorluk gibi "kutsal görevler" ifa edenleri hedef almasını affetmenin asla mümkün olmadığını belirten Yılmaz, eğitimin esas itibarıyla şiddete başvurmadan konuşabilmenin, yaşayabilmenin, sorun çözebilmenin yollarını, yöntemlerini de gösteren çok kutsal bir faaliyet olduğunu anlattı.

TASLAK KANUN, ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARINDA GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERİ DE KAPSIYOR
Yılmaz, öğretmenlere şiddet olaylarını önleyecek, daha fazla caydırıcı olacak, faillere yönelik cezaları arttıran bir yasal düzenlemenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla gündemlerinde olduğunu bildirerek, şöyle devam etti:

"Soruna köklü ve kalıcı çözüm için hazırlıklarını zaten sürdürmekte olduğumuz Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda öğretmenin güvencesini güçlendirici bir çerçevede hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Meclis'teki grubumuzla istişare içinde hazırlanan taslak metin, önümüzdeki günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisimizin gündemine getirilecek ve takdirlerine arz edilecektir. Taslak, eğitimcilere karşı şiddetin doğrudan tutuklama sebebi sayılarak bu fiilleri işleyenlere tutuksuz yargılanma yolunu kapatmayı öngörüyor. Bu fiilleri işleyenlerin hapis cezalarının ertelenmesinin engellenmesini öngörüyor. Ve bu türden fiillere karşılık ceza kanunlarında öngörülen cezaların yüzde 50 oranında artırımlı olarak verilmesini içeriyor. Bununla birlikte, özel öğretim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin, görevleri sebebiyle kendilerine karşı işlenen suçlar bakımından kamu görevlisiyle aynı şekilde korunması yine teklif edilen hususlar arasında."

Siyasi parti farkı ayırt etmeksizin milletvekillerinin Meclis'te bu düzenlemeye sahip çıkacağına ve düzenlemenin en hızlı şekilde yürürlüğe gireceğine inandığını vurgulayan Yılmaz, sivil toplum kuruluşları, öğrenci velileri ve medya organları başta olmak üzere eğitim, öğrenimin tüm paydaşlarını şiddete karşı farkındalığı ve duyarlılığı arttıracak şekilde bu çalışmalara destek olmaya davet etti.

"DEĞİŞEN İHTİYAÇLARA GÖRE EĞİTİM FAALİYETLERİMİZİN GÜNCELLENMESİ ÇOK KIYMETLİ"
Yılmaz, sadece öğretmenlerin değil, velilerin, kurumların, medyanın, bütün kesimlerin bu konudaki katkısını çok değerli bulduklarını dile getirerek, "Rehber öğretmenlerimizin çalışmaları, okullardaki sosyal aktiviteler, değişen ihtiyaçlara göre eğitim modelimizin, müfredatımızın, eğitim faaliyetlerimizin güncellenmesi çok kıymetli. Nitekim Sayın Bakanımız da bu konuda yeni eğitim modeli konusunda çalışmaları olgunlaştırmış durumda." diye konuştu.

Çocukların başarısının önemli olduğunu ancak huzur ve uyum içinde bir hayat yaşamanın başarıdan daha önemli olduğunu ifade eden Yılmaz, tüm meslek gruplarında şiddetin her türüyle mücadele etmeye kararlılıkla devam edeceklerinin altını çizdi.

Öğretmenlerin mesleklerini icra edecekleri en rahat ve en güvenli ortamı sunmak için bütün kurumlarla gece gündüz çalışacaklarını belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

"Ülkemizde huzur ve güven ortamı, birlik ve beraberliğimiz her şeyin üstünde. Sorunlar elbette yaşanacak. Bu kadar büyük bir camiadan, milyonlarca öğrenciden bahsediyoruz. Önemli olan dayanışma içinde, çocuklarımızın, toplumumuzun geleceğini düşünerek, el birliği içinde bu sorunlarla mücadele etmek. Bir daha inşallah böyle elim hadiseler yaşamayız, görmeyiz, duymayız. Bütün gayretimiz bunun için olacaktır. Cenabıallah tekrar böyle acılar göstermesin. Birliğimizi, beraberliğimizi, huzurumuzu daim eylesin."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, bu konudaki hassasiyetleri dolayısıyla İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a teşekkür etti.

İbrahim Oktuganın son görüntüleri ortaya çıktı: Kanlar içinde yere yığıldı yardım istedi
İbrahim Oktugan'ın son görüntüleri ortaya çıktı: Kanlar içinde yere yığıldı yardım istedi
Son dakika: Öğretmen İbrahim Oktugan öğrencisi tarafından öldürülmüştü! Başkan Erdoğandan öğretmene şiddet açıklaması! Meclise kanun teklifi geliyor
Son dakika: Öğretmen İbrahim Oktugan öğrencisi tarafından öldürülmüştü! Başkan Erdoğan'dan öğretmene şiddet açıklaması! Meclis'e kanun teklifi geliyor

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan ve Miçotakis’ten ortak açıklamalar! Ticarette 10 milyon dolar hedefi: Vize, göç, Gazze, Trakya masada
Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi açıklandı! Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek madde madde sıraladı: Yabancı menşeli araca son!
Türk Telekom
Ankara’da Miçotakis’e Türk şemsiyesi: Başkan Erdoğan Külliye’de kabul etti
İkinci Edanur Gezer vakası: Başakşehir’de Mısırlı iki kardeş gölette boğuldu | Acı gerçek ortaya çıktı
Canlı yayında duyurdu! Aziz Yıldırım Fenerbahçe başkanlığına aday olacak mı?
Son dakika: Kamuda 100 milyarlık tasarruf paketi için uzmanlar ne diyor? Alınacak kararlar ekonomiye nasıl yansır?
ABD’li müdür İstanbul Havalimanı’nda kıskıvrak yakalandı! Binlercesini ABD’ye kaçıracaktı! Litresi 10 milyon dolar
DEM’li Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak hakkında terör soruşturması başlatıldı!
EMEKLİYE EŞİT ZAM | Memur emeklisine %20, SSK ve Bağ-Kur’luya %25-26’yı aşması bekleniyor! Refah payı nasıl yansıtılacak?
Yunan basını Başkan Erdoğan-Miçotakis görüşmesinin en kritik anını yazdı: Gözler Ankara’da! Atina’dan gelen heyette kimler var?
Fenerbahçe’nin yıldızı Fred’den İsmail Kartal’a flaş tepki! Görenler şoke oldu
MİT’ten Irak’ta nokta operasyon: PKK’lı terörist Sedat Aksu etkisiz hale getirildi | Sözde cephane sorumlusu!
İsrail’e Refah’ta zafer değil hezimet var! ABD tel Aviv’i resmen uyardı: Hamas güçlenip dönüyor
Kim Milyoner Olmak İster’de duygu dolu anlar! Depremzede Aylin’in hikayesi sonrası Kenan İmirzalıoğlu gözyaşlarını tutamadı
SON DAKİKA