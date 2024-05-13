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Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin tarihi açıklandı!

Süper Lig'de heyecan 37. hafta maçlarıyla devam edecek. Gözler kuşkusuz Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde olacak. Sarı kırmızılıların derbiden puanla ayrılması halinde şampiyonluğunu ilan edeceği maçın tarihi ve saati de belli oldu. TFF'den yapılan açıklamaya göre Galatasaray Fenerbahçe derbisi 19 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da oynanak. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 13 Mayıs 2024, 09:33 Güncelleme 13 Mayıs 2024, 09:45
Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin tarihi açıklandı!

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Süper Lig'de heyecan 37. hafta maçlarıyla devam edecek. Gözler kuşkusuz Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde olacak. Sarı kırmızılıların derbiden puanla ayrılması halinde şampiyonluğunu ilan edeceği maçın tarihi ve saati de belli oldu.

TFF'den yapılan açıklamaya göre Galatasaray Fenerbahçe derbisi 19 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da oynanak.

İşte haftanın programı;

Süper Lig'de pazar günü yalnızca derbi maçı olacak.Süper Lig'de pazar günü yalnızca derbi maçı olacak.

ŞAMPİYONLUĞUNU İLAN EDEBİLİR

Galatasaray, taraftarının önünde çıkacağı karşılaşmada şampiyonluğunu ilan edebilir. Sarı kırmızılılar karşılaşmadan yenilgiyle ayrılmadığı takdirde 24. şampiyonluğunu ilan edecek.

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FENERBAHÇE İÇİN TEK ŞANS

Şampiyonluk şansını sürdüren Fenerbahçe için ise tek şans bulunuyor. Kanarya, derbiden galip ayrılıp son hafta Galatasaray'ın Konyaspor'a da yenilmesini bekleyecek.

Sarı lacivertliler ligin son haftasında Kadıköy'de, daha önce ligden düşmesi kesinleşen İstanbulspor ile karşılaşacak.

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