- EN az seven, en çok güce sahiptir.

- BUNU uzun süre sürdürmek için iki kişi gerekir, berbat etmek için ise yalnızca bir kişi.

- ŞARTLAR ve koşullar daha önceden bildirilmeksizin hemen değiştirilebilir.

- PEMBE renkli gözlük takıyorsanız tüm kırmızı bayraklar diğer bayraklara benzeyecektir.

- PAKETİN tamamı olabilirsiniz, ancak doğru adres olamazsınız.

- BİRBİRİNE uymayan parçaları zorla asla birleştiremezsiniz.

Bu uygulamayı diğer yarısıyla tanışmak için deneyin.

- İLİŞKİLER aslında her iki insanın da en kötü niteliklerinin yavaş yavaş ortaya çıkmasıdır.

- KALBİNİZİ çoktan geçmiş bir duyguyu takip etmeye zorlayamazsınız.

- HİÇ kimse gerçekten değişmiyor.

Sonunda sahte yapmaktan bıktılar.

- KİMSENİN sana sevgi borcu yok ve bu her an iptal edilebilir.

- BİRİNİ kaide üzerine koyarsanız, sizi küçümsemekten başka seçeneği kalmaz.

- ESKİ ilişkilerin yükü ikinize de eziyet edecek.

- SINIRLARINIZ üzerinde pazarlık yaparak çok fazla zaman harcayacaksınız.

- AŞK fatura ödemez.



BUNU BİLİYOR MUYDUN?

HİNDİSTAN ile Pakistan arasındaki nükleer savaş milyarlarca insanı öldürebilir.

Bilim insanları, Hindistan ve Pakistan'ın nükleer bir savaşa girmesi halinde bunun Buzul Çağı sıcaklıklarını tetikleyebileceğini söylüyor.

Dumanların 2 hafta içerisinde tüm dünyaya yayılacağı tahmin ediliyor. Buğday, pirinç ve mısırın yüzde 40'ını kaybedeceğimiz tahmin ediliyor.

Bu da 2 milyar insanı öldürecek küresel kıtlığa neden oluyor.

Büyük İskender'in varlığını kanıtlayacak hiçbir arkeolojik kanıt bulunmamaktadır.

Dünyanın en küçük ülkesi (Egemen devlet) Hutt Nehri Prensliği 23 kişilik nüfusa sahip bir ülkedir. Avustralya hükümetiyle yaşanan anlaşmazlıklar sonrasında Casley tarafından kuruldu.



TESPİTLİ YORUM

@dunyanin6dabiri YAPACAĞI eylemin adını almış cisimleri severim. Örneğin tutkal. Görevi tutmak ve öyle kalmasını sağlamak.

Harika bir isim.

Bant kelimesi yanlış mesela.

Bantın ismi yapış olmalıydı...



GÜLÜ YORUM

@rumeysland İNDİRİM kovalayıp 100 liraya ayakkabı almışımdır ve babamın gözüne girmeye çalışıyorumdur.

Ben: Baba şok olucaksın şimdi, kaç paraya aldım sence bunu?

Babam: 25...