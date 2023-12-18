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Lütfi Albayrak

LÜTFİ ALBAYRAK

18 Aralık 2023, Pazartesi

Ders: Hayat bilgisi

- KELİMELER anahtarlar gibidir; eğer onları doğru seçerseniz her kalbi açabilir, her ağzı kapatabilirler.
- BİR gün sana inanmayan insanlar bile seninle nasıl tanıştıklarını herkese anlatacaklar.
- AYNI alevle iki kez yanmayın.
- SESSİZCE inşa ettiğinizde insanlar neye saldıracaklarını çözemezler.
- HAYAT fırtınanın geçmesini beklemekten ibaret değildir; yağmurda dans etmeyi öğrenmekle ilgili.
- GERÇEĞİ söylerseniz endişelenmenize veya söylediklerinizi hatırlamanıza gerek kalmaz.
- ZAMANINIZ konusunda bencil olun; pek çok insan bunu hak etmiyor.
- SESSİZLİK, sözlerine değer vermeyen birine verilecek en iyi cevaptır.
- YARALARINIZI bilgeliğe, bilgeliğinizi zenginliğe dönüştürün.
- YALNIZCA güneşli günlerde yürürseniz hedefinize asla ulaşamazsınız.
- İNSANLAR sana ilham verir ya da seni tüketirler; onları akıllıca seç.
- KORKU geçicidir; pişmanlık sonsuza kadar sürer.
- GELECEĞİNİZİN size ihtiyacı var; geçmişin öyle değil.
- BİTTİ diye ağlama;

Gülümse Çünkü oldu.
- KENDINIZE yeni başlayan biri olmanıza izin verin; hiç kimse mükemmel olmakla başlamaz.
- NE kadar sessiz olursanız o kadar çok duyabilirsiniz.
- TEK başına yap, bozuk yap, yorgun yap, korkarak yap; sadece yap.
- BAHANELER bugünü kolaylaştırır ama yarını zorlaştırır.
- DISIPLIN bugünü zorlaştırır ama yarını kolaylaştırır.

BUNU BİLİYOR MUYDUN?
- "HER erkeğin seks dışında ne düşündüğü" adında bir kitap var.
Peki tahmin edin ne oldu?
Bu kitabın sayfalarını çevirdiğinizde hiçbir şey görmüyorsunuz.
Sadece hiçbir şey. Hiçbir saçma kelime yazılmamış.
Kitabın tamamı boş. Yalnızca boş sayfalar.

TESPİTLİ YORUM
@bosvercen ERKEKLERIN zihninde yerli film replikleri, komik videolar ve capslerden oluşan özel bir bölüm bulunduğuna neredeyse eminim...
@M_Cakmak1 AMELIYATHANE çok garip bir yer.
Kapının önünde teyzeler dua edip hatim indirirken içeride doktor Serdar Ortaç dinleyip ameliyat yapıyor...

Alkışlı Yorum
@salimkorkmaz84 TRAMVAYA binmeye çalışan bir abla "Keşke önce binenlere yol verseniz" diye bağırdı az önce. Gayet de kendinden emin.
GülüYorum
@alniopulesitivt OKULDAN bir kız Miami'ye gitmiş, gün batımı manzarası atıp "Aşık oldum buraya" yazmış.
Erzincan'da da güneş batıyor abi. Batmıyor mu arkadaşlar siz söyleyin.
Erzincanlılar korkmayın konuşun...

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