HAYATINIZI güvensiz ilişkilerle harcayamazsınız.

Ya birbirinize yüzde 100 güvenin ya da ayrılın.

BİRİSİ sizi hayalet olarak görürse, ölüye saygı gösterin ve yolunuza devam edin.

KENDİNİZLE toksik bir ilişkiniz varsa, başka biriyle sağlıklı bir ilişkiniz olmaz.

DOĞRU kişiyi aramayı bırakın ve doğru kişi olmaya odaklanın.

BİRİSİ sizden hoşlanıyorsa bunu bileceksiniz. Eğer yapmazlarsa, kafanız karışır.

KENDİNİZE iyi bakmak birini hayal kırıklığına uğratmak anlamına geliyorsa, o zaman birini hayal kırıklığına uğratın.

KENDİNİZE olan sevginiz her zaman başkaları tarafından sevilme arzunuzdan daha güçlü olmalıdır.

HAYATINIZA girmesine izin verdiğiniz insanlar bulaşıcıdır. Akıllıca seçin ve hızlı bir şekilde kesin.

BİRLİKTE bir şeyler yapabilme yeteneğiniz yüksek ve çeşitli olmalıdır.

Ortaklıklar kurmaya yardımcı olacak şeyler yapın. Yemek pişirin, yürüyüşe çıkın ya da birlikte yıldızlara bakın.

PARTNERİNİZ sizi destek arayan ilk kişi olarak görmüyorsa, birbirinizin zamanını boşa harcıyorsunuz demektir.

İNSANIN en derin arzularından biri olan önemli hissetmek saygı duyulmadığında bir ilişkinin iyi gitmesini bekleyemezsiniz. Onlara önemli olduklarını hissettirin.

EĞER ikiniz birbirinizin iyi duygusal alanına katkıda bulunamazsanız, sağlıklı bir ilişkiniz olmaz.

EŞİNİZİ görmezden gelmeyi veya hafife almayı bırakın çünkü eninde sonunda en güçlü duyguları bile öldürürler.



BUNU BİLİYOR MUYDUN?

VLADIMIR Putin, bir motorcu çetesinin parçası olduğunu biliyor muydunuz?

Bir aksiyon filminden fırlamış gibi gelebilir ama Rusya Devlet Başkanı'nın Gece Kurtları ile olan ilişkisi sayesinde gerçekten de motosiklet dünyasıyla benzersiz bir bağlantısı var.

Bu herhangi bir motorcu çetesi değil; güçlü milliyetçi görüşleriyle tanınan, Rusya'nın en büyük ve en önde gelen motosiklet kulübüdürler.



TESPİTLİ YORUM

@cihatakbel AĞRI'DAN

İstanbul'a çalışmaya gelen dökümcü Hasip'in Türkçe öğrenmek için Kürtçe konuşmama kararı vermesi, sonrasında da Türkçe öğrenemeyip Kürtçeyi de unutması ve sıfır dille yaşamına devam etmesi...



Gülü Yorum

@paapiculo LİSEDEYKEN tek TM sınıfı bizdik, sayısallar ders çalışıp ara verince bizim sınıfa halay çekmeye gelirdi… Sınıf kapısında Sarıgelin düğün salonu yazıyordu… Yine de bugünlere iyi gelmişim...