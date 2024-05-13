MİT’ten Irak’ta nokta operasyon: PKK’lı terörist Sedat Aksu etkisiz hale getirildi | Sözde cephane sorumlusu!

Saha ajanları, Aksu'nun örgüt üst yönetiminden aldığı talimatla Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde eylem hazırlığında olan örgüt mensuplarına silah ve mühimmat karşıladığını tespit etti.

SÖZDE GENEL CEPHANE SORUMLUSU Aksu'nun Irak 'ın Gara bölgesinde PKK/KCK sözde genel cephane sorumlusu olarak faaliyet yürüttüğü öğrenildi. Bunun üzerine saha ajanları görevlendirilip, Aksu, adım adım izlendi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgilere göre; MİT, PKK/KCK'lı Sedat Aksu'nun 2016 yılında Suriye'nin kuzeyinde Türk güvenlik güçlerine karşı planlanan eylemlerin talimatını verdiğini tespit etti.

Milli İstihbarat Teşkilatı ( MİT ) terör örgütü PKK 'ya yönelik operasyonlarına devam ediyor.

ÖRGÜT ÖNCE GİZLEDİ

Irak'ın Gara bölgesinde düzenlenen takip sonrası Sedat Aksu, beraberindeki teröristlerle birlikte nokta operasyonla etkisiz hale getirildi. Ayrıca, PKK/KCK terör örgütü konumu nedeniyle Sedat Aksu'nun etkisiz hale getirildiğini uzun süre gizledi. Ancak, daha sonra teröristin etkisiz hale getirilmesini diğer üyelerine duyurdu.