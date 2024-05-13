MİT’ten Irak’ta nokta operasyon: PKK’lı terörist Sedat Aksu etkisiz hale getirildi | Sözde cephane sorumlusu!

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarına devam ediyor.
MİT'TE IRAK'TA NOKTA OPERASYON
MİT, terör örgütü PKK/HPG'nin sözde konsey yöneticisi Şevger Çiya kod adlı Sedat Aksu etkisiz hale getirildi.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgilere göre; MİT, PKK/KCK'lı Sedat Aksu'nun 2016 yılında Suriye'nin kuzeyinde Türk güvenlik güçlerine karşı planlanan eylemlerin talimatını verdiğini tespit etti.
SÖZDE GENEL CEPHANE SORUMLUSU
Aksu'nun Irak'ın Gara bölgesinde PKK/KCK sözde genel cephane sorumlusu olarak faaliyet yürüttüğü öğrenildi. Bunun üzerine saha ajanları görevlendirilip, Aksu, adım adım izlendi.
Saha ajanları, Aksu'nun örgüt üst yönetiminden aldığı talimatla Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde eylem hazırlığında olan örgüt mensuplarına silah ve mühimmat karşıladığını tespit etti.