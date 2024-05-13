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MİT'ten Irak'ta nokta operasyon: PKK'lı terörist Sedat Aksu etkisiz hale getirildi | Sözde cephane sorumlusu!

Son dakika haberleri... Milli İstihbarat Teşkilatı terör örgütü PKK'ya Irak'ta bir darbe daha vurdu. PKK/HPG'nin sözde konsey yöneticisi Şevger Çiya kod adlı Sedat Aksu etkisiz hale getirildi. Terörist Aksu'nun PKK'nın sözde genel cephane sorumlusu olduğu da öğrenildi.

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Giriş Tarihi 13 Mayıs 2024, 09:58 Güncelleme 13 Mayıs 2024, 11:43
MİT’ten Irak’ta nokta operasyon: PKK’lı terörist Sedat Aksu etkisiz hale getirildi | Sözde cephane sorumlusu!

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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarına devam ediyor.

PKK'lı terörist Sedat Aksu etkisiz hale getirildi

MİT'TE IRAK'TA NOKTA OPERASYON
MİT, terör örgütü PKK/HPG'nin sözde konsey yöneticisi Şevger Çiya kod adlı Sedat Aksu etkisiz hale getirildi.

PKK'lı teörist Şevger Çiya ile terörist ele başlarından Murat KarayılanPKK'lı teörist Şevger Çiya ile terörist ele başlarından Murat Karayılan

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgilere göre; MİT, PKK/KCK'lı Sedat Aksu'nun 2016 yılında Suriye'nin kuzeyinde Türk güvenlik güçlerine karşı planlanan eylemlerin talimatını verdiğini tespit etti.

SÖZDE GENEL CEPHANE SORUMLUSU
Aksu'nun Irak'ın Gara bölgesinde PKK/KCK sözde genel cephane sorumlusu olarak faaliyet yürüttüğü öğrenildi. Bunun üzerine saha ajanları görevlendirilip, Aksu, adım adım izlendi.

Saha ajanları, Aksu'nun örgüt üst yönetiminden aldığı talimatla Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde eylem hazırlığında olan örgüt mensuplarına silah ve mühimmat karşıladığını tespit etti.

ÖRGÜT ÖNCE GİZLEDİ
Irak'ın Gara bölgesinde düzenlenen takip sonrası Sedat Aksu, beraberindeki teröristlerle birlikte nokta operasyonla etkisiz hale getirildi. Ayrıca, PKK/KCK terör örgütü konumu nedeniyle Sedat Aksu'nun etkisiz hale getirildiğini uzun süre gizledi. Ancak, daha sonra teröristin etkisiz hale getirilmesini diğer üyelerine duyurdu.

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'Şevger Çiya' kod adlı Sedat Aksu, örgütün kırsal kadrosuna 1998'de katıldı. 2000 yılında Şırnak ve çevresinde güvenlik güçlerine karşı yapılan saldırılarda yer aldı. 2001'de Irak'ın Haftanin alanına geçti.

2004'te tekrar yurt içine geçen Aksu, 2007 yılında eğitim almak için Irak'ın kuzeyine geçti. 2009'da Kandil'de örgüt mensuplarına eğitim verdi. 2014'te Gara'da HPG sözde konseyinde görevlendirildi.

2016'da Suriye'ye sözde sorumlu seviyede geçiş yaptı. Sedat Aksu, en son Irak'ta HPG sözde konseyi içinde yönetici düzeyinde faaliyet gösteriyordu.

PKK'YA NİSAN AYINDA AĞIR DARBE
Öte yandan MİT geride bıraktığımız Nisan ayında sınır ötesinde ve yurt içinde PKK'ya ağır darbe indirildi. MİT'in koordinasyonunda yürütülen operasyonlarda 19 terörist yakalandı, 16 terörist etkisiz hale getirildi.

MİTten nisan ayında teröre ağır darbe: 19 terörist yakalandı 16 terörist etkisiz hale getirildi

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