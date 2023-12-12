Bazı erkekler çok sessizdir, bu da kızları rahatsız eder. Bir kızın aklınızdan geçenleri anlamasını nasıl beklersiniz?

Telepati olmasına rağmen.

Sadece kendi adınıza konuşun arkadaşlar.

Kızlar çok hassastır.

Gönderdikleri anda sizden bir mesaj bekliyorlar. En azından onlara bir şeyler yaptığınızı ve onunla daha sonra iletişim halinde olacağınızı söylemelisiniz.

Sana ihtiyacı olduğunda ona meşgul olduğunu söyleme. Bu onu gerçekten sinirlendiriyor.

Kızlara hayatınızda daha önce hiç görmediğiniz gibi bakmayın.

Öğrendiğinde senin sapık olduğunu düşünüyor. İyi bir karaktere ya da ruha sahip olmanızın bir önemi yok.

Gerçek aşkınızı sosyal medya aracılığıyla itiraf edin. Sensiz yaşayamam, seni sonsuza kadar seviyorum. Cidden!

Bu saçmalığa inanmamızı mı istiyorsunuz? Her zaman eylemler kelimelerden daha yüksek sesle konuşur.

Kızlar doğruyu mu yoksa yalan mı söylediğinizi kolaylıkla anlayabilirler. 6 ay önce söylediğiniz ifadeyi hiçbir ekran görüntüsüne bakmadan analiz edebiliyor.

Takıntı ve bakım arasındaki farkı anlayın.

Neredesin? Sağlığın nasıl?

Günün nasıl geçiyor? Bunu sana soruyor çünkü seni önemsiyor.

Sana kızdığında, tek yapman gereken onu rahatlatmak. Senden istediği tek şey bu. Kızları anlamanın zor olduğunu söylemeyin.

O bir roket bilimi değil.

Ruh halinizdeki değişimlere tahammül eden, sizi rahatlatan, sizi sabırla bekleyen, sizinle ilgilenen bir kızı hafife almayın. Çünkü bir kez her şeyin bittiğini düşünür. Ne olursa olsun sana asla geri dönmeyecek.



BUNU BİLİYOR MUYDUN?

- Ben sayısı fazla olan kişiler, ben sayısı az olan kişilere göre daha uzun yaşama eğilimindedir.

- Kaslarınızı düşünmek sizi daha güçlü kılabilir.

- Greyfurt kokusu orta yaşlı kadınların erkeklere göre altı yaş daha genç görünmesini sağlar. Algı karşılıklı değildir ve erkeklerdeki greyfurt kokusunun kadınların algısına hiçbir etkisi yoktur.

- Dünyanın en genç ebeveynleri 8 ve 9 yaşlarındaydı ve 1910'da Çin'de yaşıyordu.

- Bugün ölenlerin sayısından daha fazla insan hayattadır.

- Kadınların saçları erkeklerin saçlarının yarısı kadardır.

- Kadınlar erkeklere göre iki kat daha fazla göz kırpıyor.

- Zeki insanların saçlarında daha fazla çinko ve bakır bulunur.



TESPİTLİ YORUM

@hewruewr Pazar günleri Pazartesi'nin sadece bir gün uzaklıkta olduğunu hatırlayıp tedirgin olmaktan başka bir işe yaramıyor.



GÜLÜ YORUM

@BalatLeydisi Arkadaşımın bekar sandığı adam evliymiş.

Nasıl ya, sen evli miydin sorusuna "LAFI GEÇMEDİ" demiş adam.