ÇOK konuşursanız yalan söylersiniz.

ÇOK fazla düşünürseniz depresyona girersiniz.

ÇOK ağlarsanız görme yeteneğinizi kaybedersiniz.

ÇOK severseniz kaybolursunuz.

EĞER çok fazla önemserseniz, hafife alınırsınız.

ÇOK fazla oynarsanız çoğu zaman ciddiye alınmazsınız.

ÇOK fazla güvenirseniz ihanete uğrarsınız.

ÇOK çalışırsanız stresten ölürsünüz.

ÇOK fazla yerseniz takıntılı olursunuz.

ÇOK uyursanız boş durursunuz.

ÇOK fazla harcarsanız geleceğiniz olmaz.

ÇOK fazla makyaj yaparsanız güzelliğinizi kaybedersiniz.

ÇOK fazla bakarsanız odak noktanızı kaybedersiniz.

HAYATIN peşinde çok koşarsanız her şeyinizi kaybedersiniz.

Ve son olarak...

ÇOK fazla şey beklerseniz hayal kırıklığına uğrarsınız. Çok fazla olmayın çünkü bunun fazlası size çok fazla zarar verebilir.



BUNU BİLİYOR MUYDUN?

HAVUÇ sever misin? Çok fazla yemeyin, yoksa turuncuya dönersiniz.

1913'TEN önce ebeveynler çocuklarını posta servisi aracılığıyla büyükannelerine postalayabiliyordu.

DİYET soda kutuları suda yüzer, normal soda kutuları ise batar.

GÜNDE ortalama 14 kez gaz çıkarırsınız ve her bir gaz vücudunuzdan saatte 7 mil hızla uzaklaşır.

BEYNİNİZ düşünmek için 10 watt enerji kullanır ve acı hissetmez.

EN uzun uykuları salyangozlar yapar, bazıları üç yıla kadar dayanır.

BAZI balıklar öksürür.

AYAKLARINIZ genellikle her gün bir litre ter üretir.



TESPİTLİ YORUM

@theodoranin 25 YAŞINDA bir erkekle 25 yaşında bir kadın aynı yaşta değildir.

25 yaşındaki erkek en fazla 20 yaşındadır.

****

@Only_yuss 5+ YILLIK ilişkiler nasıl bitiyor aklım ermiyor, beş yıl boyunca olmayan ne olmuş olabilir ki o an...



GÜLÜ YORUM

@saadeekufte GEÇEN ay çalıştığı kolejin sahibiyle nişanlanan arkadaşım, boğazda kahvaltıya gidip pazar klasiği yazmış. Lan sen KYK sırasında 'ekmek az' diye kavga çıkaran kızdın, ne ara boğaz sana klasik oldu...