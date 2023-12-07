PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yazarlar Lütfi Albayrak Sakın 'çok' yapmayın
Lütfi Albayrak

LÜTFİ ALBAYRAK

7 Aralık 2023, Perşembe

Sakın 'çok' yapmayın

ÇOK konuşursanız yalan söylersiniz.
ÇOK fazla düşünürseniz depresyona girersiniz.
ÇOK ağlarsanız görme yeteneğinizi kaybedersiniz.
ÇOK severseniz kaybolursunuz.
EĞER çok fazla önemserseniz, hafife alınırsınız.
ÇOK fazla oynarsanız çoğu zaman ciddiye alınmazsınız.
ÇOK fazla güvenirseniz ihanete uğrarsınız.
ÇOK çalışırsanız stresten ölürsünüz.
ÇOK fazla yerseniz takıntılı olursunuz.
ÇOK uyursanız boş durursunuz.
ÇOK fazla harcarsanız geleceğiniz olmaz.
ÇOK fazla makyaj yaparsanız güzelliğinizi kaybedersiniz.
ÇOK fazla bakarsanız odak noktanızı kaybedersiniz.
HAYATIN peşinde çok koşarsanız her şeyinizi kaybedersiniz.
Ve son olarak...
ÇOK fazla şey beklerseniz hayal kırıklığına uğrarsınız. Çok fazla olmayın çünkü bunun fazlası size çok fazla zarar verebilir.

BUNU BİLİYOR MUYDUN?
HAVUÇ sever misin? Çok fazla yemeyin, yoksa turuncuya dönersiniz.
1913'TEN önce ebeveynler çocuklarını posta servisi aracılığıyla büyükannelerine postalayabiliyordu.
DİYET soda kutuları suda yüzer, normal soda kutuları ise batar.
GÜNDE ortalama 14 kez gaz çıkarırsınız ve her bir gaz vücudunuzdan saatte 7 mil hızla uzaklaşır.
BEYNİNİZ düşünmek için 10 watt enerji kullanır ve acı hissetmez.
EN uzun uykuları salyangozlar yapar, bazıları üç yıla kadar dayanır.
BAZI balıklar öksürür.
AYAKLARINIZ genellikle her gün bir litre ter üretir.

TESPİTLİ YORUM
@theodoranin 25 YAŞINDA bir erkekle 25 yaşında bir kadın aynı yaşta değildir.
25 yaşındaki erkek en fazla 20 yaşındadır.
****
@Only_yuss 5+ YILLIK ilişkiler nasıl bitiyor aklım ermiyor, beş yıl boyunca olmayan ne olmuş olabilir ki o an...

GÜLÜ YORUM
@saadeekufte GEÇEN ay çalıştığı kolejin sahibiyle nişanlanan arkadaşım, boğazda kahvaltıya gidip pazar klasiği yazmış. Lan sen KYK sırasında 'ekmek az' diye kavga çıkaran kızdın, ne ara boğaz sana klasik oldu...

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
Sosyal psikoloji hakkında 10 gerçek 06 Aralık 2023, Çarşamba Herkesin bilmesi gereken 15 psikolojik gerçek 05 Aralık 2023, Salı 90’ların popüler kızları 04 Aralık 2023, Pazartesi Aşkla ilgili 03 Aralık 2023, Pazar
🚨 Oktay Derelioğlu’na Saldırı: 2 Kişi Tutuklandı! #OktayDerelioğlu #Saldırı #Tutuklama
🚨 Oktay Derelioğlu'na Saldırı: 2 Kişi Tutuklandı!
Emekliye %6 ek ödemeli yeni maaş artışı çıktı! En düşük 7.500 emekli maaşı alan SGK-SSK-Bağkur’luya 2.000 TL seyyanen zam eklenecek! %8’lik Refah Payı dahil...
Emekliye %6 ek ödemeli yeni maaş artışı çıktı!
İSTANBUL ANADOLU 8. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN Resmi İlandır
İSTANBUL ANADOLU 8. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
40 yıllık Kıvanç Tatlıtuğ oldu Kıvanç ’Tatlısu!’ Kendi potunu ti’ye alan Nebahat Çehre’ye Başak Dizer’den yanıt: Siz bizim...
40 yıllık Kıvanç Tatlıtuğ oldu Kıvanç 'Tatlısu!'
🚨 MEB’den Flaş Karar! Sınıf Anneliği Uygulaması Yasaklandı! Detaylar İçin Hemen İzle! 📽️ #SınıfAnnesi #MEBKarar
Sınıf Annesi Uygulaması Yasaklandı
SON DAKİKA