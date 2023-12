41 YAŞINDAKİ karısı, 21 yaşında İBB'de oynayan basketçi bir çocukla aldattı Murat Göğebakan'ı.

200 gün hastanede yattı.

Karısı 5 kez ziyaretine geldi. Hastalığı iyileşti ve yine nüksetti.

Hastane odasının kapısına 'Allah büyük derdim küçük' yazdırdı ve her gün onu okuyarak kendine moral verdi.

Allah'ın verdiği hastalığı yendi de vefasız karısından gelen darbeyle çöktü ve o günden sonra tedaviyi de reddetti.

Bir röportajında "Kanserden daha zordu. Aldatıldığını öğrenince tedaviyi bıraktı.

"Bunu öğrendiğimde şarkıları nasıl bu kadar duygulu söylediğine şaşırmadım" dedi.

Annesi, "Oğlum kanseri yendi ama ihaneti yenemedi" dedi..

O gözyaşına değiyor mu acaba o insan?

Biz şarkı söylüyor sanmıştık, meğerse çektiğin acıları anlatıyormuşsun.

Bu dünyadan bir Murat Göğebakan geçti, bunu çoğu insan hiç hatırlamayacak..

Gönlü güzel olanın bahtı güzel olmuyor...

Biz şarkı söylüyor sanmıştık meğer o selasını okuyormuş...

Mekanın cennet olsun yüreği yaralı adam..

Ve bu güzel adamın 'Murat Göğebakan:

Kalbim Yaralı' hayatı beyaz perdeye uyarlandı.

Yapımı CNS Production ve HM Production'ın üstlendiği 8 Aralık'ta vizyona girmeye hazırlanan filmin yönetmenliğini Ali Ayyıldız üstlenirken, senaryosu Lütfi Albayrak (Yani ben) ve Sezgin Irmak imzası taşıyor. Murat Göğebakan'ı canlandıran Burak Sevinç'e, Tuvana Türkay ve Hande Soral'ın eşlik ettiği filmin oyuncu kadrosunda Merve Kansu, Necmi Yapıcı, Feride Çetin, Levent Tülek, Durukan Çelikkaya, Faruk Pakiş, Güney Kılınç yer alıyor.



