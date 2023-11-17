Karánsebeş (Şebeş) muharebesi, 17 Eylül 1788 akşamı Osmanlı kuvvetlerini arayan Avusturya öncü birlikleri arasında gerçekleşir.

Yaklaşık 100.000 kişilik Avusturya kuvvetleri Osmanlılarla savaşmak için Karánsebeş kasabası (Günümüz Romanya'sında) yakınlarında kamp kurar.

Hussar birliği (hafif süvari birliği) keşif için Timiş Nehri'nin karşı yakasına geçer, Osmanlılardan hiçbir iz bulamaz.

Hussar Birliği'nin yolda karşılaştığı çingene konvoyu muzaffer Avusturya askerlerine kendilerinden bir tür alkollü içki olan 'schnapps' satın almalarını teklif eder.

Tekliften memnun kalan Hussarlar içki fıçılarını satın alırlar.

Sonradan nehri geçen bir başka Avusturya piyade kolu, Hussarlar'ın bu içki partisine katılmak ister.

Fakat Hussarlar içkilerini piyadelerle paylaşmak istemez, içki fıçılarının etrafını sarıp koruma altına alır, tartışma sürerken bir asker ateş eder.

Böylece Hussarlar ve piyadeler arasında çatışma başlamış olur.

Çatışma sırasında bazı piyadeler, Hussarları korkutmak için "Turciii! Turciii!" diye bağırır.

Bunu duyan Hussarlar Türkler geldi zannedip kaçar, Hussarlar'ın kaçtığını gören piyadelerde kaçışmaya başlar.

Avusturya Ordusu Lombardlı İtalyanlar'dan, Balkan Slavları'ndan, Avusturyalılar'dan ve çeşitli azınlıklardan oluşan karma bir ordudur.

Bu sebeple askerler birbirlerini anlamakta zorlanmaktadır.

Durumu düzeltmeye çalışan Avusturyalı subaylar Halt! Halt! (Durun!) diye bağırır, fakat Almanca bilmeyen askerler bu kelimeleri Allah! Allah! diye anlayınca işler daha da kötüleşir.

Süvarilerin kampa doğru dörtnala geldiğini gören bir birlik kumandanı, Osmanlı akıncılarının saldırısına uğradıklarını zannedip topçulara ateş emri verir.

Bu sırada, çatışma sesini duyan askerler ne olduğunu anlayamadan kaçmaya başlar.

Birlikler her gördüğü gölgeyi Türk zannedip vurmaya başlar, aslında ateş ettikleri kendi askerleridir.

Bu kargaşa sonucu tüm ordu geri çekilir, İmparator II. Joseph atını küçük bir çaya sürerken attan düşüp sakatlanır.

İki gün sonra olay yerine ulaşan Osmanlı ordusu 10.000 kadar ölü ve yaralıyla karşılaşır ve Karansebeş şehrini rahatça ele geçirir.

Kazanılan Muhadiye ve Şebeş Muharebeleri'ne karşın, Osmanlı kuvvetleri bu zaferler sonrası Macaristan içlerine kadar ilerlemek istedilerse de ilerleyemediler.



BUNU BİLİYOR MUYDUN?

YİRMİNCİ Yüzyıl'ın başlangıcından önce pembe, en iyi ihtimalle cinsiyet ayrımı gözetmeyen bir renk olarak görülüyordu ve hatta özellikle bazı Asya toplumlarında muhtemelen erkeksi bir renk olarak biliniyordu.

Yalnızca imparatorların bu rengi giymesine izin veriliyordu.

1900'lü yıllara kadar askeri üniformalar dışında kadın renkleri beyaz ve maviydi. 1927 gibi yakın bir zamana kadar, büyük şirketler hala erkekler için pembe, kadınlar için ise tanımlanabilir mavi kıyafetlerin reklamını yapıyordu.



GÜLÜ YORUM

@onderseren "Nikah yeter düğün düşünmüyorum" diyenler var.

Teorik olarak mantıklı ama sanki sana soran var.

Düğünü senin için mi yapıyorlar, sen figürsün sadece.

Aileler kendi şovunu yapacak, IMF gibi altın notu tutacaklar.

Hayatında bi kez muhatap olduğun kişiler göbek atacak sen bakacaksın...