ERKEKLER sevgilerini çok korumacı davranarak gösterirler.

Yalnız seyahat ediyorsanız veya arkadaşlarınızla dışarı çıkıyorsanız, gideceğiniz yere vardığınızda erkeğiniz onu aramanızı ister.

FİZİKSEL olarak size yakın durur.

"Masum" olsa bile fiziksel temas. Dikkat etmeye değer sözlü olmayan mesajlar gönderir.

KÜÇÜK şeyleri fark eder ve size iltifat eder.

Saçınızı yaptırırsanız bunu fark edecek ve her zaman kendinizi iyi hissetmenizi sağlayacaktır.

SİZE asla kızmaz.

Adamın meşgul ve sen onunla dalga geçiyorsun.

Eğer sana kızmıyorsa seni açıkça seviyor demektir.

Size kızgın kalamaz.

Sebebi ne olursa olsun, ne kadar büyük bir hata yapmış olursanız olun, size uzun süre kızgın kalamaz.

SİZİ gerçekten dinliyor.

Sizi gerçekten önemseyen bir adam sizi dikkatle dinleyecek ve mümkün olan tüm ayrıntıları özümsemek için elinden geleni yapacaktır. Bu onun sana ve söyleyeceklerine değer verdiğini gösterme şeklidir.

HER zaman kendinizi güvende hissetmenizi sağlar.

Erkekler doğuştan korumacıdır. Sizi seven ve önemseyen bir erkek, hayatın her alanında kendinizi güvende hissetmenizi sağlayacaktır.

Seni seven gerçek kişi bunu kendi yöntemleriyle sana hissettirecektir.



BUNU BİLİYOR MUYDUN?

BİRİNİN yalan söylediğini düşünüyorsanız ona bakın ve hiçbir şey söylemeyin.

BİRİSİ size hakaret ederse, bir saniye durun, ona bakın ve 'İyi misiniz?' diye sorun.

EĞER bir tartışmanın içindeyseniz bağırmayın, sakin olun.

Karşınızdaki kişiye kazandığınız izlenimini verir.

BİR iyilik istediğinizde 'Gerçekten yardımınıza ihtiyacım var' ile başlayın. İnsanlar birine yardım edememenin verdiği suçluluk duygusundan hoşlanmazlar.



