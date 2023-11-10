BİR kişiyi anlamak için karşı cinsten olan anne ve babasını gözlemleyin.

Bir kişinin sevme yeteneği karşı cinsten ebeveynlerden, disiplin ise aynı cinsiyetten ebeveynlerden gelir.

GÖZYAŞLARI içindeyken herhangi bir karar vermeyin, duygularınız olumsuz olduğunda ne kadar az konuşursanız o kadar iyi.

BİR kişi ilk isteğinizi kabul ederse, ikinci isteği de kabul etme ihtimali yüksektir.

MERAK korkuyu ortadan kaldırabilir.

KOŞARKEN depresyona girmezsiniz.

BIRAKMAK işleri daha da kötüleştirir.

İLK etapta birbirinizin ihtiyaçlarını karşılamak için iyi kişiler arası, işbirlikçi ilişkiler kurabilirsiniz.

İNSANLARIN büyük çoğunluğu özgüvensizdir, özgüvenleri kırılgandır, bundan faydalanmayı algılarlar, hiçbir şey yapmazlar, gönülden gülümserler, kendilerine puan verebilirler.

AĞLAYAN çocukların şeker yemesi gerekir. Bir kişi kendini ifade etme konusunda iyi değilse görmezden gelinecektir.

İKİ kişi birlikte yemek yediğinde, diğer kişinin size karşı potansiyel bir ilgi duyup duymadığını öğrenmek istiyorsanız (arkadaşlık ve aşk geçerlidir), bir fincan alın ve bir yudum su alın. Karşınızdaki kişi de bilinçaltında bardağını alıp su içerse, size karşı potansiyel bir ilgi duyma olasılığı daha yüksektir.



BUNU BİLİYOR MUYDUN?

18. YÜZYIL'IN sonlarında Jean-Baptiste Lamy adında bir adam, giyotinle idam edilmekten kazara kurtuldu.

Giyotinin bıçağı arızalandı ve kafasını tamamen kesmeyi başaramadı, bu da onun infaz girişiminden sağ çıkmasını sağladı.

ABD'NİN Kaliforniya eyaletindeki Colma kasabasının benzersiz bir özelliği var. yaşayanlardan daha fazla ölü sakini var. San Francisco'daki alan kısıtlamaları nedeniyle şehrin mezarlıklarında ölenlerin çoğu Colma'ya taşındı ve buraya "Sessizlerin Şehri" takma adı verildi.



TESPİTLİ YORUM

@oztrkefendi BEBEK olmak da zor, bütün enerjini harcayıp emekleyerek mutfağa gidiyorsun, biri geliyor şap şup öpüp kafasına göre kucaklayıp salona bırakıyor.

Evde bir yere varmanın garantisi yok.



GÜLÜ YORUM

@halilcoskun01 TÜRKİYE'DE böbrek 250 bin liraymış, Amerika'da 250 bin dolarmış.

Böbreğimizi Amerika'da satıp Türkiye'de tekrar nakil olacakmışız.

Evde 8 tane böbrek varmış. Zengin olacakmışız. Nasıl fikirmiş. Benim küçük oğlanın bugünkü fikri.