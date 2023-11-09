SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yazarlar Lütfi Albayrak Dünyada tuhaf işler dönüyor
Lütfi Albayrak

LÜTFİ ALBAYRAK

9 Kasım 2023, Perşembe

Dünyada tuhaf işler dönüyor

JAPONYA'DA Özür Servisi. Birinden özür dilemeniz gerekiyorsa ancak bununla mücadele ediyorsanız, bunu sizin yerinize yapması için başka birini işe alabilirsiniz. Tek yapmanız gereken sizin adınıza konuşacak bir ajansı seçmek.
JAPONYA'DA bir Aile Hizmeti Kiralayın.
Japonya'da size karınız/ kocanız, kızınız/oğlunuz ve hatta kendi ebeveynleriniz gibi farklı üyelerden oluşan bir aile sağlayabilecek şirketler var. Bu kişiler işe alınan aktörlerdir ve onların hizmetlerini birkaç saat, gün, ay ve hatta bir yıl boyunca satın alabilirsiniz.
YILAN Masajı.
Yılan masajı ilk olarak Asya'da, özellikle Filipinler ve Endonezya'da popülerlik kazandı, ancak daha sonra ABD, Rusya, İsrail ve Brezilya gibi diğer ülkelere de yayıldı.
Masajlarda eklemleri ve kasları gevşetmenin yanı sıra gerginliği azaltabilen farklı zehirsiz yılanlar kullanılır.
PROFESYONEL Tuvalet Eğitimi.
Evet, tam olarak göründüğü gibi;
Çocuğunuza tek başınıza tuvalet eğitimi veremeyecek kadar meşgulseniz, bunu sizin için yapması için bir profesyonel kiralayabilirsiniz.
KİŞİSEL Paparazziler.
Sokakta yürürken paparazziler tarafından kovalanmanın ve fotoğraflarınızın çekilmesinin nasıl bir şey olduğunu hiç merak ettiniz mi? Bu hizmet tam olarak bununla ilgilidir, böylece sonunda bun u kendiniz deneyimleyebilirsiniz.
ÖFKE odaları.
Kendinizi sık sık hüsrana uğramış halde bulmak alışılmadık bir durum değil. Ama önemli olan öfkenizi bunu hak etmeyen birinden çıkarmamaktır. İşte tam da bu noktada öfkeli odalar işe yarıyor; size ait olmayan eşyaları veya odaları yok ederek tüm bu hayal kırıklığından kurtulma fırsatı sunuyorlar.
PROFESYONEL Düğün Misafirleri.
Yaklaşan düğününüz için daha fazla misafire ihtiyacınız varsa, çeşitli ülkelerde düğünde koltukları doldurabilecek profesyonel düğün konuklarını size sağlayabilecek hizmetler bulunmaktadır.

BUNU BİLİYOR MUYDUN?
DÖNER kafalı adam Martin Joe Laurello, Alman- Amerikalı bir gösteri sanatçısıydı ve başını 120 derece arkaya çevirebilen, biyolojik olarak nadir görülen bir kişiydi.
Bu başarıyı başarmak için üç yıl boyunca başını döndürme alıştırması yaptığı ve aynı zamanda "çeşitli omurları yerinden çıkarmak" zorunda kaldığı bildirildi.
Laurello başını çevirdiğinde nefes alamıyordu ancak içebiliyordu.

TESPİTLİ YORUM
@dumensell LÜKS bir mekanda ikram edilen suyu hesaba eklenir diye içmeyen kızla OLUR...

GÜLÜ YORUM
@winterdiess BEETHOVEN küçük kör kıza, "Lütfen benden bir şey isteyin." der, maddi bir şey isteyeceklerini düşünerek.
Kızın cevabı şu olur; "Ben hiç ayışığı görmedim, bana ayışığını anlatır mısınız?" Böylece yazmaya başlar Aya Benzer Yüreğim şarkısını...

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
Hayat tüyoları 08 Kasım 2023, Çarşamba Yazılı olmayan kurallar 07 Kasım 2023, Salı Erkeklerin ve kadınların gözünde itici yapan şeyler 06 Kasım 2023, Pazartesi Erkeklerin ve kadınların bilmediği gerçekler 05 Kasım 2023, Pazar
’’Benim amcam Vezirköprü İlçe Başkanı Turan Kaya’’ VİDEOSU viral olmuştu! Abdullah Kaya Jandarma olayında hapis cezası kararı!
''Benim amcam Vezirköprü İlçe Başkanı Turan Kaya'' VİDEOSU viral olmuştu! Abdullah Kaya'ya hapis kararı!
NURDAĞI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ Resmi İlandır
NURDAĞI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Katalog çıktı BİM 10 Kasım aktüeli yayımlandı! Akıllı saat 229 TL, Silver kurutma makinesi 349 TL’ye düştü! Chef’s tava, Lav bardak, Borcam set...
Katalog çıktı BİM 10 Kasım aktüeli yayımlandı!
Demet Şener 13 yıllık eski eşi İbrahim Kutluay’ı hedef aldı! Ece Erken’den yorum gecikmedi: Benim bıraktıklarıma çökecekler...
"Benim bıraktıklarıma çökecekler"
Okullar tatil mi son dakika? 9 Kasım 2023 Perşembe Hatay deprem okullarda son durum! Hangi illerde okullar tatil? Adana, Gaziantep, Maraş...
Okullar tatil mi son dakika deprem?
SON DAKİKA