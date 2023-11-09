JAPONYA'DA Özür Servisi. Birinden özür dilemeniz gerekiyorsa ancak bununla mücadele ediyorsanız, bunu sizin yerinize yapması için başka birini işe alabilirsiniz. Tek yapmanız gereken sizin adınıza konuşacak bir ajansı seçmek.

JAPONYA'DA bir Aile Hizmeti Kiralayın.

Japonya'da size karınız/ kocanız, kızınız/oğlunuz ve hatta kendi ebeveynleriniz gibi farklı üyelerden oluşan bir aile sağlayabilecek şirketler var. Bu kişiler işe alınan aktörlerdir ve onların hizmetlerini birkaç saat, gün, ay ve hatta bir yıl boyunca satın alabilirsiniz.

YILAN Masajı.

Yılan masajı ilk olarak Asya'da, özellikle Filipinler ve Endonezya'da popülerlik kazandı, ancak daha sonra ABD, Rusya, İsrail ve Brezilya gibi diğer ülkelere de yayıldı.

Masajlarda eklemleri ve kasları gevşetmenin yanı sıra gerginliği azaltabilen farklı zehirsiz yılanlar kullanılır.

PROFESYONEL Tuvalet Eğitimi.

Evet, tam olarak göründüğü gibi;

Çocuğunuza tek başınıza tuvalet eğitimi veremeyecek kadar meşgulseniz, bunu sizin için yapması için bir profesyonel kiralayabilirsiniz.

KİŞİSEL Paparazziler.

Sokakta yürürken paparazziler tarafından kovalanmanın ve fotoğraflarınızın çekilmesinin nasıl bir şey olduğunu hiç merak ettiniz mi? Bu hizmet tam olarak bununla ilgilidir, böylece sonunda bun u kendiniz deneyimleyebilirsiniz.

ÖFKE odaları.

Kendinizi sık sık hüsrana uğramış halde bulmak alışılmadık bir durum değil. Ama önemli olan öfkenizi bunu hak etmeyen birinden çıkarmamaktır. İşte tam da bu noktada öfkeli odalar işe yarıyor; size ait olmayan eşyaları veya odaları yok ederek tüm bu hayal kırıklığından kurtulma fırsatı sunuyorlar.

PROFESYONEL Düğün Misafirleri.

Yaklaşan düğününüz için daha fazla misafire ihtiyacınız varsa, çeşitli ülkelerde düğünde koltukları doldurabilecek profesyonel düğün konuklarını size sağlayabilecek hizmetler bulunmaktadır.



BUNU BİLİYOR MUYDUN?

DÖNER kafalı adam Martin Joe Laurello, Alman- Amerikalı bir gösteri sanatçısıydı ve başını 120 derece arkaya çevirebilen, biyolojik olarak nadir görülen bir kişiydi.

Bu başarıyı başarmak için üç yıl boyunca başını döndürme alıştırması yaptığı ve aynı zamanda "çeşitli omurları yerinden çıkarmak" zorunda kaldığı bildirildi.

Laurello başını çevirdiğinde nefes alamıyordu ancak içebiliyordu.



TESPİTLİ YORUM

@dumensell LÜKS bir mekanda ikram edilen suyu hesaba eklenir diye içmeyen kızla OLUR...



GÜLÜ YORUM

@winterdiess BEETHOVEN küçük kör kıza, "Lütfen benden bir şey isteyin." der, maddi bir şey isteyeceklerini düşünerek.

Kızın cevabı şu olur; "Ben hiç ayışığı görmedim, bana ayışığını anlatır mısınız?" Böylece yazmaya başlar Aya Benzer Yüreğim şarkısını...