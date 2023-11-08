HERKES gülerken en sevdiği kişiye bakar.

KARŞINIZDAKİ kişinin size bakıp bakmadığını bilmek istiyorsanız bardağı alıp su için. Eğer su içerse bu sana baktığının kanıtıdır.

Araştırmalar, insanların başkalarını gözlemlediğinde başkalarını taklit etme eğiliminde olduklarını göstermiştir.

KARŞI tarafın size doğruyu söylemediğini hissettiğinizde, lütfen ona bakın ve sessiz olun, çok geçmeden o da doğruyu söyleyecektir.

SİZE karşı nazik olan insanların birdenbire başka fikirleri oluyor:

Bu dünyada bize koşulsuz davranacak yalnızca ebeveynlerimiz var, bu yüzden eğer biri açıklanamayacak kadar iyiyse, hemen tetikte olacağım.

BEN tamamen senin içinim=Umarım iyisindir ve umarım beni dinlersin.

BİR insan ne kadar övünürse, o kadar eksik kalır

KİŞİNİN sosyal mesafesi 1,2 metredir.

Mesafe 0,5 metreden azsa, bu onun sizin hakkınızda iyi bir izlenime sahip olduğu ve daha da gelişebileceği anlamına gelir. Aksine mesafeniz artmaya devam ediyorsa kalbi sizi reddediyor demektir.

BİR kişi sohbet sırasında sıklıkla avuçlarını ovuşturur; bu, şu anda çok rahatsız olduğunu, kaçmak istediğini veya yalan söylediğini gösterir.

GERÇEKTEN mutluyum, yüz ifadesi çok zengin, gözler kısılacak.

Aksine, sadece ağzın köşeleri hafifçe eğilmişse, sadece kibar bir gülümseme yeterlidir.

BAŞKALARININ yardımını her zaman reddeden insanlar çoğu zaman başkalarının kendisine sorun çıkarmasını istemezler.

MENFAATLERİNİ başlangıçta netleştirmeye istekli, açık sözlü ve dürüst bir karaktere sahip, bundan faydalanmayacak, uzun vadeli işbirlikleri yürütebilecek kişiler

ARKADAŞLARINIZ sizi kendinizden daha iyi tanıyacak. Eksikliklerinizi bilmek istiyorsanız onlara sorun...



BUNU BİLİYOR MUYDUN?

5 SANİYE kuralı!

Bir kişi durumu 5 saniyede değiştiremiyorsa bundan bahsetmeyin.

Mesela "Hey, yüzünde sivilce var." O kişinin bundan haberi olmayacak mı? Evet o öyle. 5 saniyede onu kaldırabilecek mi? Hayır. O halde bundan bahsetmenin bir anlamı yok.,

BAŞKA bir 5 saniye kuralı daha!

Yapılması gereken önemli bir görevi yapmak istemiyorsanız.

Fazla düşünmeyin.

5 saniye içinde harekete geçin ve sonunda tamamlayacaksınız.

Aksi takdirde beyniniz ertelemeye meyletmeye başlar.

BANA göre işe yaramaz ama yere düşen yiyecekleri 5 saniye içinde aldığınız sürece yemek güvenlidir.



GÜLÜ YORUM

@emoskaya36 Okuldan bir kız Paris'e gitmiş gün batımı manzarası atıp aşık oldum yazmış.

Kars'ta da güneş batıyor abi.

Batmıyor mu arkadaşlar siz söyleyin. Karslılar korkmayın konuşun.

@007alifilik Adnan Menderes Aydın mitinginde "Hemşerilerim size deniz getireceğim demiştir. Halk çok büyük baraj yapılacak zannetmiş.

Kuşadası'nı Aydın'a bağlamıştır...