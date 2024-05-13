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81 ilde ÇEMBER-18 operasyonu: 4 bin 995 firari yakalandı

Son dakika haberi! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde son 5 günde “Aranan Şahıslara Yönelik” düzenlenen “ÇEMBER-18” operasyonlarında arama kaydı bulunan 4 bin 995 firarinin yakalandığını bildirdi.

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Giriş Tarihi 13 Mayıs 2024, 08:07 Güncelleme 13 Mayıs 2024, 08:47
81 ilde ÇEMBER-18 operasyonu: 4 bin 995 firari yakalandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde son 5 günde "Aranan Şahıslara Yönelik" düzenlenen "ÇEMBER-18" operasyonlarında arama kaydı bulunan 4 bin 995 firarinin yakalandığını bildirdi.

81 ilde ÇEMBER-18 operasyonu




İşte Bakan Yerlikaya'nın açıklaması:

8️⃣1️⃣ ilde son 5️⃣ günde "Aranan Şahıslara Yönelik" düzenlenen "ÇEMBER-18" operasyonlarında arama kaydı bulunan 4️⃣ bin 9️⃣9️⃣5️⃣ firari yakalandı❗

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;
Firari suçluların sokaklarımızda gezmelerine asla izin vermeyeceğiz. Ailelerimizin huzurunu kaçırmalarına müsaade etmedik, etmeyeceğiz❗️

Yakalanan şahısların kaç yıldır arandığı:
📌 0-5 yıldır aranmakta olan
4️⃣ bin 9️⃣3️⃣8️⃣ şahıs,
📌 5-10 yıldır aranmakta olan
2️⃣9️⃣ şahıs,
📌 10 yıl ve üzeri aranmakta olan
2️⃣8️⃣ şahıs "ÇEMBER-18" operasyonlarıyla yakalandı❗️

Yakalanan şahısların hangi suçlardan arandığı:
📌 Hırsızlıktan 8️⃣2️⃣2️⃣ şahıs,
📌 Dolandırıcılıktan 4️⃣2️⃣4️⃣ şahıs,
📌 Yağmadan 1️⃣8️⃣2️⃣ şahıs,
📌 Adam Öldürmeden 7️⃣3️⃣ şahıs,
📌 Cinsel Suçlardan 1️⃣1️⃣8️⃣ şahıs,
📌 Terör suçlarından 5️⃣0️⃣ şahıs,
📌 Narkotik suçlarından 8️⃣1️⃣7️⃣ şahıs,
📌 KOM (Kaçakçılık, Organize) 4️⃣9️⃣5️⃣ şahıs olmak üzere, diğer suçlardan yakalananlarla birlikte toplam
4️⃣ bin 9️⃣9️⃣5️⃣ şahıs adalete teslim edildi.

❌ İl jandarma Komutanlıkları, İl Emniyet Müdürlükleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığımızca 81 il genelinde arama kaydı olanlara yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda bu şahıslar; yol aramalarında, ev ve iş yerleri baskınlarında, kimlik kontrollerinde yakalandı.

❌Operasyonları yöneten Valilerimizi, Kaymakamlarımızı, İl Jandarma Komutanlarımızı, İl Emniyet Müdürlerimizi, Sahil Güvenliğimizi ve operasyonlara katılan Polislerimizi, Jandarmalarımızı tebrik ediyorum. Milletimizin duası sizinle🇹🇷

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