Hatay’ı sağanak vurdu: 2 ilçede eğitime ara verildi

Masatlı, İl AFAD Müdürlüğü Afet Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen toplantıda kurum müdürleriyle bir araya geldi. 2 ilçede eğitime ara verildi

Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Masatlı, kentte son 24 saatte yapılan 167 ihbardan 157'sinin su baskını olduğunu kaydetti.

Tüm kamu, kurum ve kuruluşlarının sahada görevleri başında olduğunu dile getiren Masatlı, şöyle konuştu: "Kuvvetli yağışla birlikte yer yer dereler, yer yer de suların geçişken olduğu vatandaşlarımızın mahsur kaldığına dair ihbarlar geldi. Şu ana kadar bunların hepsine müdahale ettik ve kurtardık. Evlerini su basan vatandaşlarımızı da alarak güvenli yerlerde konaklamalarını sağlıyoruz. Şehrimizde herhangi bir olumsuz durum söz konusu değildir."

Masatlı, kentteki yağış skalasının kuvvetli yağış miktarına ulaştığını aktardı. "ŞU ANDA YAĞIŞ MİKTARI 20 KİLOGRAMI BULMUŞ DURUMDA"

Metrekareye düşen yağışın an itibariyle 20 kilogramı bulduğuna dikkat çeken Vali Masatlı, "Kuvvetli yağışın bir skalası var, 21 kilogram ile 50 kilogram arası. Şu anda yağış miktarı 20 kilogramı bulmuş durumda ama net olarak bilmiyoruz. Yağmur kesilmeden de bunun net ölçümünü yapmamız şu an için mümkün değil ama kuvvetli yağış skalasına girmiş durumdayız." dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk de tüm imkanları seferber ettiklerini söyledi.