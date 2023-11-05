Erkeklerin cildi genellikle yüzde 25 oranında daha kalındır. Ayrıca protein kolajeninin daha yüksek yoğunluklarına sahiptirler.

Yoğunluktaki farklılıklar derinin ötesine geçer.

Genellikle erkekler kadınlara göre daha yoğun, daha güçlü kemiklere, tendonlara ve bağlara sahiptir.

Yaklaşık 14 ila 51 yaşları arasında kadınların genellikle erkeklerden daha fazla demire ihtiyacı vardır. Bunun nedeni, genellikle 28 ila 40 günlük bir döngüde meydana gelen adet sırasında kan kaybıdır.

Ortalama olarak erkekler kadınlardan daha fazla kas kütlesine sahiptir. Ve bu iskelet kasları daha hızlı ve daha güçlüdür. Ancak kadınların kasları yorgunluğa daha kolay direnç gösterir ve daha çabuk iyileşir.

Çoğu kadının ikinci en uzun parmağı başparmağının yanındadır; işaret parmağı.

Ama erkekler tam tersi.

Genellikle serçe parmaklarının yanındaki yüzük parmakları işaret parmaklarından daha uzundur.

Folat önemli bir vitamindir.

Yani hem erkeklerin hem de kadınların buna ihtiyacı var. Ancak bu özellikle çocuk doğurma çağındaki kadınlar için çok önemlidir.

Kadınların hamile kalmaları durumunda bebeklerinin sinirsel gelişimini desteklemek için yeterli folata ihtiyaçları vardır.

Bir kadının günlük ritminin 24 saatlik sürenin altında olması daha olasıdır. (Genellikle tam bir günden altı dakika eksiktir.) Erkeklerin gece kuşu olma olasılığı daha yüksektir.

Ancak kadınlar uyku yoksunluğu dönemlerinde daha iyi çalışırlar.

Erkeklerin günlük kalori ihtiyacı kadınlara göre daha yüksektir. Bunun birkaç nedeni var: daha yüksek kas kütlesi, boy ve bazal metabolizma hızı. Kilo başına kaslar, yağın yaktığı kalorinin iki katından fazlasını yakar.

Erkekler ve kadınlar farklı miktarlarda vücut yağı taşırlar. Kadınlarda vücut yağının daha yüksek olması (yaklaşık yüzde 10) çoğunlukla üreme fizyolojisini desteklemektedir.

Bir örnek, bir kadının vücut yağı çok azaldığında adet görmeyi bırakmasıdır.

Kadınlar genellikle vücut yağlarını kalçalarında ve uyluklarında taşırlar. Yağ, erkeklerin midelerinin etrafında birikme eğilimindedir.



BUNU BİLİYOR MUYDUN?

Bir korku filmi hakkında eğlenceli bir gerçeği biliyor musunuz?

The Shining'in çekimleri sırasında Jack Nicholson'un öfkeli olduğunu biliyor muydunuz?

Peynirli sandviç yemekten nefret ediyordu ama bunu yapmak zorundaydı çünkü sürekli başka yemekler istemesine rağmen yemek servisi ona sadece bunları sağlıyordu. Bu emir yönetmen Stanley Kubrick tarafından verilmişti çünkü oyuncunun sette gerçekten öfke ve hayal kırıklığı hissetmesini istiyordu.

Bu, oyuncunun performansını daha acı ve kırgın hale getirmek, böylece izleyiciye daha fazla korku aşılamak ve Jack Torrance'ın çılgınlığına tamamen dalmak için yapıldı.



Gülü Yorum

@amankaptan Oğlum çok ama gerçekten çok konuşuyorkonuşmaktan yorulunca da evin içinde ağında düdükle geziyor, düdük öttürüyor.

Nasıl bir belaya bulaştık yarappim?

Gürültü yapmıyorsa varolmadığını düşünüyor herhalde, bilemiyorum.