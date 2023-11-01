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Lütfi Albayrak

LÜTFİ ALBAYRAK

1 Kasım 2023, Çarşamba

Zeki insanlar

İNSANLARI yargılamak ve dedikodu yapmak çoğu akıllı insanın uzak durduğu şeylerdir.
Küçük konuşmalardan hoşlanmazlar.
HER durumda mizah bulma yeteneğine sahip biri bir dahidir çünkü bu sadece beceri değil aynı zamanda yaratıcılık da gerektirir.
ARAŞTIRMALAR kendi kendinize, içinizden veya yüksek sesle konuşmanın hafızayı ve beyin gücünü artırdığını göstermiştir. Benliğin güvenilirliğini yeniden teyit eder.
ARAŞTIRMALAR zeki insanların anlamsız sözlere sahip müzikler yerine vokalsiz müzik dinlemeyi sevdiklerini söylüyor.
ARAŞTIRMALAR, fiziksel olarak çok aktif olmayan kişilerin beyin aktivite düzeylerinin yüksek olması nedeniyle muhtemelen daha zeki olduklarını belirtmektedir.
KENDİNİN haklı, karşıdakinin haksız olduğunu varsaymak insanın doğasında vardır ama hatalarını kabul edip kabul etmek son derece işlevsel bir beyin gerektirir. Bir insan olarak yanlış bir şey yapmamanın imkansız olduğunu yalnızca gerçek bir dahi anlar.
DÜŞÜNCELERİNİ gözlemlemek için yalnız kalmayı tercih ederler ve gereksiz gevezelik yerine sessizliği umursamazlar.
OLDUKÇA tembeldirler ve kendilerine verilen görevleri en az çaba gerektiren şekilde tamamlamanın yollarını bulurlar.
ZEKİ bir beynin bir diğer tuhaf özelliği de sıklıkla çikolata yemesidir.

BUNU BİLİYOR MUYDUN?



FOTOĞRAF Photoshop'lu değildir. Bu, Kenya'daki Masai Kabilesi'nin atlama sırasındaki görüntüsü. Bir nevi çiftleşme dansı; yeni savaşçı olmuş genç bir Masai erkeğinin gücünü göstermesi ve bir gelini etkilemesinin bir yolu...

TESPİTLİ YORUM
STARBUCKS'TA tartışma çıktı.
Köpek kapının önüne yatmış, kapı yarım açılıyor. Üzerine kazara kahve dökülmesin diye köpeğin yerini değiştirmek isteyenlerle köpeği rahatsız etmek istemeyenler hararetle tartışıyor.
Köpek rüyasında Kanada'da olduğunu görmüyorsa neyim.

ALKIŞLI YORUM
@palaz31 1. SINIFTAYKEN fazla göze batmayan kızla manita olup 25 yaşında evlenen var. O göze batmayan kız şimdi manken gibi olmuş. Bu nasıl bir scouting yeteneği ve altyapıya önemdir birader.. Arsene Wenger misin?

GÜLÜ YORUM
@zibidipisi İŞ arkadaşım çikolatalı Hindistan cevizli yeşil çay demlemiş onu içiyor.
Ulan Allah bile bunlar birlikte tüketilmesin diye farklı kıtalara atmış, sen daha neyi zorluyorsun?

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