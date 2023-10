ASLA ilişkilere falan acele etmeyin.

HER ilişki bir gün zehirli olacak.

KİMSEYİ aşırı sahiplenme, bir gün canın yanar.

İLK günlerde her duygu güzel görünür, buna kanmayın. Bırak öyle olsun.

SEVEBİLDİĞİN kadar sev ama aynı zamanda onlarsız yaşamayı da öğren, kendini güçlü tutmalısın.

AKILLARINDAN neler geçtiğini asla bilemeyeceksiniz.

İNSANLARI çok sıkı tutmaya çalışmayın!!

GÖRÜNÜŞ önemli!!

UZAK mesafe ilişkileri uzun süre yürümez.

EĞER ilk aşkınızsa, ayrılıklar en çok acı verir.

RAHATSIZ oluyorlarsa onlara geçmiş ilişkileri hakkında soru sormayı bırakın. Mutlaka akıllarında bir şeyler vardır.

DAHA önce zaten bir/ iki ilişki içinde olsalardı kolaylıkla yollarına devam edeceklerini her zaman unutmayın, fena halde incinecek olan yalnızca sizsiniz.

BİRİSİ önceki ayrılığının hemen ardından ilişkiye girdiyse inanın bana onun aşkı değilsiniz!! Bu tutkular olabilir.

YAKIN zamanda bir ayrılık yaşadıysanız ve onlar olmadan nasıl yaşayacağınızı düşünüyorsanız? Bunları unutmak neredeyse imkansız filan, falan!! O zaman yanılıyorsun. Kesinlikle yoluna devam edeceksin, tek yapman gereken zaman vermek, diyelim 3 ay ya da 4.

ONLARLA, anılarıyla, resimleriyle, bazı durumlarda onların yakınınızdaki varlığıyla da barışmayı öğrenmeniz gerekecek.

HATALARINIZI tekrarlamayın!



BUNU BİLİYOR MUYDUN?

OCAK

1962'de Kashasha köyündeki bir yatılı kız okulunda üç kız kontrolsüz bir şekilde gülmeye başladı. Bu kahkaha kısa sürede diğer öğrencilere de yayıldı ve birkaç saat içinde okuldaki 159 öğrenciden yaklaşık 95'i etkilendi.

Kahkaha atakları birkaç saatten birkaç güne kadar sürebiliyordu ve etkilenen öğrencilerde bayılma, ağlama ve hatta kızarıklık gibi başka belirtiler de görülüyordu. Bu olayı daha da tuhaf kılan ise kahkaha salgınının okulla sınırlı kalmamış olması.

Komşu köylere ve sonunda diğer okullara ve topluluklara yayıldı. Bu bulaşıcı kahkahadan binlerce kişi etkilendi ve okulların geçici olarak kapatılmasına neden oldu.



TESPİTLİ YORUM

@herkesbanasikya ERKEĞİN daha çok sevdiği ilişki yürür, yazılı olmayan bir kuraldır bu. İlişki için daha çok çabalayan taraf kadın olunca o ilişki sarpasarıyor genelde...



GÜLÜ YORUM

@kafamarizali KIZ kardeşim erkek arkadaşını gösterdi. "Bu ne maymundan bir gün önce doğmuş gibi" dedim, "Abi 16 Eylül doğum tarihi" dedi. 17 Eylül de benim doğum tarihim.