SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yazarlar Lütfi Albayrak Bir kız arkadaş bulmak için en iyi strateji nedir?
Lütfi Albayrak

LÜTFİ ALBAYRAK

21 Ekim 2023, Cumartesi

Bir kız arkadaş bulmak için en iyi strateji nedir?

KİŞİSEL GELİŞİM: Kendinizin üzerinde çalışarak başlayın. İlgi alanlarınızı, becerilerinizi ve tutkularınızı geliştirin. Güven ve özsaygı çekici nitelikler olabilir.
SOSYALLEŞİN: İlgi alanlarınıza uygun etkinliklere ve gruplara katılarak sosyal çevrenizi genişletin. Yeni insanlarla tanışabileceğiniz kulüplere, derslere veya etkinliklere katılın.
ÇEVRİMİÇİ BULUŞMA: Potansiyel ortaklarla bağlantı kurmak için bir platform sağlayabilecekleri için flört uygulamalarını ve web sitelerini kullanmayı düşünün.
Profilinizde dürüst olun ve güncel, gurur verici fotoğraflar kullanın.
YAKLAŞILABİLİR OLUN: Gülümseyin, açık beden dilini koruyun ve sosyal ortamlarda yaklaşılabilir olun.
Bu, başkalarının sizinle sohbet başlatmasını kolaylaştırabilir.
İLETİŞİM BECERİLERİ: İyi iletişim becerileri geliştirin. Aktif olarak dinlemek ve anlamlı konuşmalara katılmak, bağlantı kurmak için önemlidir.
ARKADAŞLIKLAR: Güçlü arkadaşlıklar kurmak, romantik bağlantılara yol açabilir. Bazen en iyi ilişkiler arkadaşlıkla başlar.
ORTAK İLGI ALANLARI: İlgi alanlarınızı ve değerlerinizi paylaşan insanları arayın.
Bu alanlardaki uyumluluk daha güçlü ilişkilere yol açar.
SAYGI VE RIZA: Her zaman başkalarına saygılı davranın ve onların rızasını alın.
Sınırlarına saygı gösterin ve asla kimseye bir ilişki kurması için baskı yapmayın.
SABIR: Doğru kişiyi bulmak zaman alabilir, bu yüzden sabırlı olun ve bir ilişki uğruna acele etmeyin.
REDDEDİLME: Reddedilmenin, flört etmenin normal bir parçası olduğunu anlayın.
Bunu kişisel olarak almayın ve bunu öğrenme ve büyüme fırsatı olarak kullanın.
GERÇEKÇİ BEKLENTİLER BELİRLEYİN: Kimsenin mükemmel olmadığını anlayın. Bir partnerde aradığınız şeyler konusunda gerçekçi olun ve bazı şeylerden taviz vermeye istekli olun.
KİŞİSEL BAKIM: Fiziksel ve zihinsel sağlığınıza dikkat edin. Sağlıklı ve mutlu bir birey potansiyel partnerler için daha çekicidir...

BUNU BİLİYOR MUYDUN?
- POLONYA'DA düzenlenen Avrupa Atletizm Takım Şampiyonası'nda Belçikalı gülle atıcı Jolien Boumkwo için işlerin bu şekilde gitmemesi gerekiyordu.
Ancak tüm takım arkadaşlarının sakatlık nedeniyle yarıştan çekilmesi ve 100 metre engelli yarışına katılamamasının ardından Boumkwo öne çıktı ve "takım için bir fedakarlık yaptı." Yarış görüntülerinin ortaya çıkardığına göre, her engele ihtiyatlı bir şekilde yaklaştı ancak hepsini aşmayı başardı ve takımını sıralamada tutmak için saygın bir 2 puan kazandı!

TESPİTLİ YORUM
@kaya_emrecan Sadece Türkiye'de uygulanan inanılmaz bir iletişim stratejisi: "Hayır" demek ayıp olur diye hiç haber vermeyerek daha fazla ayıp etmek.

GÜLÜ YORUM
@civan_percemi BELKİ de kuşlar ciklemiyor...
Yükseklik korkuları nedeniyle bağırarak uçuyorlar, bunu hiçbir zaman bilemeyeceğiz...

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
Erkekler ve kızlar hakkında bazı önemli psikolojik gerçekler 20 Ekim 2023, Cuma Karizmatik olma sanatı 19 Ekim 2023, Perşembe Erkeklerin yaptığı ve kızların nefret ettiği şeyler nelerdir? 18 Ekim 2023, Çarşamba Akıllara durgunluk veren gerçeklerden bazıları nelerdir? 17 Ekim 2023, Salı
ABD Başkanı Biden ulusa seslendi! Beyaz Saray kan kırmızı ışıklandırıldı: Vahşet ve savaş mesajı
Beyaz Saray kan kırmızı ışıklandırıldı
PROF.DR.CEMİL TAŞCIOĞLU ŞEHİR HASTANESİ Resmi İlandır
PROF.DR.CEMİL TAŞCIOĞLU ŞEHİR HASTANESİ
BEYPAZARI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN Resmi İlandır
BEYPAZARI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
RİZE 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ Resmi İlandır
RİZE 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Gazeteci Fulya Öztürk’e İsrail’den ölüm tehdidi! Fotoğraflarını paylaştılar...
Gazeteci Fulya Öztürk'e İsrail'den ölüm tehdidi! Fotoğraflarını paylaştılar...
SON DAKİKA