KİŞİSEL GELİŞİM: Kendinizin üzerinde çalışarak başlayın. İlgi alanlarınızı, becerilerinizi ve tutkularınızı geliştirin. Güven ve özsaygı çekici nitelikler olabilir.

SOSYALLEŞİN: İlgi alanlarınıza uygun etkinliklere ve gruplara katılarak sosyal çevrenizi genişletin. Yeni insanlarla tanışabileceğiniz kulüplere, derslere veya etkinliklere katılın.

ÇEVRİMİÇİ BULUŞMA: Potansiyel ortaklarla bağlantı kurmak için bir platform sağlayabilecekleri için flört uygulamalarını ve web sitelerini kullanmayı düşünün.

Profilinizde dürüst olun ve güncel, gurur verici fotoğraflar kullanın.

YAKLAŞILABİLİR OLUN: Gülümseyin, açık beden dilini koruyun ve sosyal ortamlarda yaklaşılabilir olun.

Bu, başkalarının sizinle sohbet başlatmasını kolaylaştırabilir.

İLETİŞİM BECERİLERİ: İyi iletişim becerileri geliştirin. Aktif olarak dinlemek ve anlamlı konuşmalara katılmak, bağlantı kurmak için önemlidir.

ARKADAŞLIKLAR: Güçlü arkadaşlıklar kurmak, romantik bağlantılara yol açabilir. Bazen en iyi ilişkiler arkadaşlıkla başlar.

ORTAK İLGI ALANLARI: İlgi alanlarınızı ve değerlerinizi paylaşan insanları arayın.

Bu alanlardaki uyumluluk daha güçlü ilişkilere yol açar.

SAYGI VE RIZA: Her zaman başkalarına saygılı davranın ve onların rızasını alın.

Sınırlarına saygı gösterin ve asla kimseye bir ilişki kurması için baskı yapmayın.

SABIR: Doğru kişiyi bulmak zaman alabilir, bu yüzden sabırlı olun ve bir ilişki uğruna acele etmeyin.

REDDEDİLME: Reddedilmenin, flört etmenin normal bir parçası olduğunu anlayın.

Bunu kişisel olarak almayın ve bunu öğrenme ve büyüme fırsatı olarak kullanın.

GERÇEKÇİ BEKLENTİLER BELİRLEYİN: Kimsenin mükemmel olmadığını anlayın. Bir partnerde aradığınız şeyler konusunda gerçekçi olun ve bazı şeylerden taviz vermeye istekli olun.

KİŞİSEL BAKIM: Fiziksel ve zihinsel sağlığınıza dikkat edin. Sağlıklı ve mutlu bir birey potansiyel partnerler için daha çekicidir...



BUNU BİLİYOR MUYDUN?

- POLONYA'DA düzenlenen Avrupa Atletizm Takım Şampiyonası'nda Belçikalı gülle atıcı Jolien Boumkwo için işlerin bu şekilde gitmemesi gerekiyordu.

Ancak tüm takım arkadaşlarının sakatlık nedeniyle yarıştan çekilmesi ve 100 metre engelli yarışına katılamamasının ardından Boumkwo öne çıktı ve "takım için bir fedakarlık yaptı." Yarış görüntülerinin ortaya çıkardığına göre, her engele ihtiyatlı bir şekilde yaklaştı ancak hepsini aşmayı başardı ve takımını sıralamada tutmak için saygın bir 2 puan kazandı!



TESPİTLİ YORUM

@kaya_emrecan Sadece Türkiye'de uygulanan inanılmaz bir iletişim stratejisi: "Hayır" demek ayıp olur diye hiç haber vermeyerek daha fazla ayıp etmek.



GÜLÜ YORUM

@civan_percemi BELKİ de kuşlar ciklemiyor...

Yükseklik korkuları nedeniyle bağırarak uçuyorlar, bunu hiçbir zaman bilemeyeceğiz...