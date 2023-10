- BAZI erkekler çok sessizdir, bu da kızları rahatsız eder. Bir kızın aklınızdan geçenleri anlamasını nasıl beklersiniz?

Telepati olmasına rağmen.

Sadece kendi adınıza konuşun arkadaşlar.

- KIZLAR çok hassastır.

Gönderdikleri anda sizden bir mesaj bekliyorlar. En azından onlara bir şeyler yaptığınızı ve onunla daha sonra iletişim halinde olacağınızı söylemelisiniz.

- SANA ihtiyacı olduğunda ona meşgul olduğunu söyleme. Bu onu gerçekten sinirlendiriyor.

- KIZLARA hayatınızda daha önce hiç görmediğiniz gibi bakmayın. Öğrendiğinde senin sapık olduğunu düşünüyor. İyi bir karaktere ya da ruha sahip olmanızın bir önemi yok.

- GERÇEK aşkınızı sosyal medya aracılığıyla itiraf edin. Sensiz yaşayamam, seni sonsuza kadar seviyorum. Cidden!

Bu saçmalığa inanmamızı mı istiyorsun? Her zaman eylemler kelimelerden daha yüksek sesle konuşur.

- KIZLAR doğruyu mu yoksa yalan mı söylediğinizi kolaylıkla anlayabilirler. 6 ay önce söylediğiniz ifadeyi hiçbir ekran görüntüsüne bakmadan analiz edebiliyor.

- TAKINTI ve bakım arasındaki farkı anlayın.

Neredesin? Sağlığın nasıl?

Günün nasıl geçiyor? Bunu sana soruyor çünkü seni önemsiyor.

- SANA kızdığında.

Tek yapman gereken onu rahatlatmak. Senden istediği tek şey bu. Kızları anlamanın zor olduğunu söylemeyin.

O bir roket bilimi değil.

- RUH halinizdeki değişimlere tahammül eden, sizi rahatlatan, sizi sabırla bekleyen, sizinle ilgilenen bir kızı hafife almayın. Çünkü bir kez her şeyin bittiğini düşünür. Ne olursa olsun sana asla geri dönmeyecek.



BUNU BİLİYOR MUYDUN?

SEVDİĞİNİZ biriyle el ele tutuşarak fiziksel ağrınızın yanı sıra korku ve stresinizi de hafifletebilirsiniz.

İNSANLAR gece geç saatlerde yapılan konuşmalar sırasında bazı şeyleri itiraf ederler çünkü insanlar fiziksel olarak yorgun olduklarında dürüst olurlar.

İLERLEME yanılsaması bile çok motive edicidir.

Benlik saygısı düşük olan kişilerin başkalarını aşağılamakla meşgul olmaları daha olasıdır.

AKILLI insanlar çoğunlukla kendilerini küçümserler, cahil insanlar ise kendilerini daima parlak görürler;

Dunning Krueger etkisi olarak da bilinir.



TESPİTLİ YORUM

@delininsopasi AT çok çalışıp ve çok hızlı koşup Gazi Koşusu'nu kazanıyor.

Sahibine 2,5 milyon, üstüne binene 200 bin, ata da havuç veriyorlar.

At = Biz



GÜLÜ YORUM

@Semtinpopisi KADIN mafyalar belgeseli izliyorum.

Biri oğlunun mezuniyetinde, biri oğlunun cenazesinde yakalanmış.

Uyuşturucu karteli de olsan ANASIN ANA!