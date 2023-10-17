-Efsanevi sanatçı Pablo Picasso, kurusıkı dolu bir tabancayı yanında taşıyarak, sıkıcı bulduğu ve resimlerinin anlamını soran insanlara ateş ederdi.

- Kodak fizikçisi Julian Web, müşterilerin film kalitesiyle ilgili sorunlar hakkındaki şikayetlerini araştırdıktan sonra tesadüfen ABD'nin nükleer testlerini keşfetti.

-Firavun faresi, Domuz, Bal porsuğu ve kirpi, yılan zehrine karşı doğal bağışıklığa sahip olan tek memelidir.

- Dünyanın etrafında o kadar çok uzay çöpü yüzüyor ki, sanki bir halkası varmış gibi görünüyor.

- Erkek bir İsviçre vatandaşı olarak Roger Federer'in zorunlu olarak İsviçre Silahlı Kuvvetlerine hizmet etmesi gerekiyordu.

Ancak 2003 yılında profesyonel tenisçi olmasına rağmen sırt probleminden dolayı askerliğe uygun görülmedi ve görevinden alındı.

-Amerikan paraları bir zamanlar "İşinize bakın" diyordu. Tasarımı Benjamin Franklin'in eserlerinden ilham almıştır.

- Bu artık komik.

Yusufçuk sinekleri şişmanlayabilir ve şişman yusufçuk sinekleri eş bulmada daha az başarılıdır.

- 1992 yılında Saddam Hüseyin'e suikast düzenlemeyi planladı. Saldırı yöntemlerini simüle ederken kazara kendi komandolarını öldürdüklerinde planlar iptal edildi. Operasyona 'Bramble Bush' adı verildi.

- Singapur'da, ortamın düzenli olması açısından doktor tarafından tavsiye edilmediği sürece sakız çiğneme yasağı vardır.

- Muhammed Ali'nin ağır siklet unvanı elinden alındı, pasaportu iptal edildi ve Vietnam Savaşı'nın zirvesinde ABD silahlı kuvvetlerinde hizmet etmeyi reddettiği için beş yıl hapis cezasıyla karşı karşıya kaldı.



BUNU BİLİYOR MUYDUN?

Catherine Hickland, Knight Rider'da (KARA ŞİMŞEK) David Hasselhoff'un canlandırdığı Michael Knight karakteriyle nişanlı olan bir karakteri canlandırdı.

Gerçek hayatta evlendiler ancak 1989'da boşandılar.

Hickland daha sonra Michael Knight adlı başka bir aktörle yeniden evlendi!



TESPİTLİ YORUM

@simlibirkizim Salak mısınız dünya düz olsa kediler çoktan her şeyi kenardan aşağı ittirmişti



Alkışlı Yorum

@svsbyfndsi58 3 yıl önce yeni ev alıp taşındık, kendime yeni bir oda kurma hayaliyle yanıp tutuşurken Annem;

"seni evlendiririz senin odana koltuk takımı alalım misafir gelirse rahat etsin" dedi.

3 yıldır evlenmedim, misafir de gelmedi… Evde yatağım yok kanepede yatıyorum…



Gülü Yorum

@Tolgaan_Bey Trakyalı arkadaşıma sipitmak ne demek diye sordum fıydırip atmak dedi.Sonsuz bir öğrenme süreci içerisindeyim şu anda.



@mert1080p Boy kilo endeksime göre 20 kilo vermem gerekiyor.

40 cm uzarım daha kolay.

20 kilo ne?