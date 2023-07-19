Filmlerin bilinmeyenleri
Dorothy'nin ikonik yakut terlikleri orijinal kitapta aslında gümüştü, ancak filmin yeni Technicolor sürecinden yararlanabilmesi için kırmızı olarak değiştirildi.
UCUZ ROMAN'DA Jules ve Vincent karakterlerinin geri almakla görevlendirildiği gizemli evrak çantası asla açılmaz ve içindekiler asla açığa çıkmaz.
İçinde ne olabileceğine dair pek çok teori var, ancak yönetmen Quentin Tarantino ağzı sıkı kaldı.
MATRIX'TE, film boyunca kullanılan yeşil renk tonunun amacı bir bilgisayar ekranı izlenimi vermekti ve "Matrix yeşili" filtresi adı verilen özel bir filtre kullanılarak elde edildi.
JURASSIC PARK'TA,
T-Rex'in kükremesinin sesi aslında bir bebek fil, bir kaplan ve bir timsah da dahil olmak üzere birkaç farklı hayvan sesinin birleşimidir.
DÖVÜŞ KULÜBÜ'NDE, film boyunca saniyenin yalnızca bir kısmı için yanıp sönen birkaç gizli kare vardır. Bu kareler, filmin ana karakteri Tyler Durden'ın görüntülerini içerir ve izleyicinin hikaye algısını bilinçaltında etkilemeyi amaçlar.
THE SHINING'DE
Overlook Hotel'deki halı, Apollo 11 fırlatma rampasına benzeyen tekrar eden bir desene sahiptir ve bu, bazı izleyicilerin filmin aya iniş komplo teorileri üzerine bir yorum olarak tasarlandığını düşünmelerine neden olur.
KUZULARIN SESİZLİĞİ'NDE, Hannibal Lecter'in ünlü sözü "Bir keresinde bir nüfus memuru beni test etmeye çalıştı. Karaciğerini biraz bakla ve güzel bir Chianti ile yedim", orijinal olarak şöyle yazılmıştı: "Ciğerini biraz bakla ve büyük bir bakla ile yedim.
Amarone", ancak film yapımcıları izleyicilerin Amarone'un ne olduğunu bilmeyeceğini düşündükleri için değiştirildi.
THE GODFATHER'DA birkaç sahnede görünen kedi aslında yönetmen Francis Ford Coppola'nın stüdyo arsasında bulduğu bir sokak kedisiydi ve onu filme dahil etmeye karar verdi.
GELECEĞE DÖNÜŞ'TE, Delorean zaman makinesinin başlangıçta bir buzdolabı olması gerekiyordu, ancak film yapımcıları, çocukların buzdolaplarına tırmanıp kapana kısılacağından korktukları için makineyi arabaya çevirdiler.
ALTINCI HİS'TE, film boyunca, Cole dışında hiçbir karakterin Bruce Willis'in karakteriyle doğrudan etkileşime girmediği gerçeği de dahil olmak üzere, sürpriz sonla ilgili ipucu veren birkaç görsel ipucu var.
THE TRUMAN SHOW'DA, kurgusal Seahaven kasabasının seti aslında 1980'lerde model bir topluluk olarak inşa edilen Seaside, Florida adında gerçek bir çalışan kasabaydı.
AlkışlıYorum
Altı yaşındaki çocuğumuzun öğretmeni acil bir toplantı için eşimi ve beni aramıştı. Oğlumuza nedenini sorduk, "Benim yaptığım bir resmi beğenmedi" dedi.
Ertesi gün okula gittik.
Öğretmeni oğlumun çizdiği resimi çıkardı. 'Herkese ailesini çizmesini istedim ve sonuç, korkunç bu resmi çizdi' dedi.
Eşim ile birbirimize baktık ve kahkaha attık. Eşim 'Yanlış anlamışsınız.
Ailecek gittiğimiz Bahamalar açıklarında şnorkelli yüzmemizi çizmiş.'
BUNU BİLİYOR MUYDUN?
PİLOTLARIN % 50'sinden fazlası uçuşun ortasında uyuyakaldığını kabul etti.
Ve bu pilotların % 29'u uyandıklarında yardımcı pilotlarını da uyurken bulduklarını söyledi.
TESPİTLİ YORUM
@Jojodiyinsiz 30 YAŞIMA geldim, hâlâ yeni bir şey alınca annemle babam "Giy gel bakalım" diyip beni karşılarına alarak alkışlıyorlar.
Şimdi ben prenses miyim değil miyim?
Gülü Yorum
@mapreciousss ANNEANNEMİ aradım, "Sözlüm var, dua eder misin?" diye, "Allah tamamına erdirsin yavrum" diyor...
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